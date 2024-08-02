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奈良鹿來復仇了！叼走中國護照咬爛　陸客氣罵「鹿壞壞」

【41J肉聲】奈良鹿的復仇來了！叼走中國護照咬爛　陸客氣罵「鹿壞壞」

▲奈良鹿叼走一本中國護照並快跑。（翻自X平台）

圖文／鏡週刊

日本奈良鹿不僅是重要觀光資源，也是日本的文化財，但日前卻傳出有奈良鹿遭到中國遊客亂踢欺負。不過，現在奈良鹿似乎做出反擊！有中國遊客拍到，一隻奈良鹿當場叼走一本中國護照，雖然事後護照拿回來，但護照的「狀況」很糟。

一名中國女遊客錄下這片段，一隻奈良鹿叼走一本中國護照並快跑，女遊客的父親趕緊追上去，但過程中一度滑倒。最後有多名男子上前幫忙追，奈良鹿才鬆口，讓護照本掉在草坪上，奈良鹿則一路向前奔去離開。

據《香港01》報導，事後這名女遊客說，護照是別人的，父親幫忙追，但也因為這樣跌倒，甚至扭到手。之後苦主本人也上網留言：「牛啊姐妹，我媽的護照！」不過這名苦主表示，雖然護照拿回來了，但「狀態不太好」，還要「打電話問問大使館怎麼處理」。隨後也有網友問，奈良鹿是如何拿到這本護照？苦主回答稱：「包是抽繩的，沒拉鍊。」猜測應該是奈良鹿自己叼出。

這段影片目前也在網路間被瘋傳，就有中國遊客與網友大罵奈良鹿「壞壞」，也有其他網友表示，自己也曾是受害者，被鹿鹿「強劫」過。不過另一方面，也有網友認為，這是奈良鹿對中國不良遊客的報復，認為這是陸客「自作自受」。


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