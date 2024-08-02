南韓「拳擊公主」林愛智超穩擊敗對手　睽違12年銅牌確定入袋

▲南韓「拳擊公主」林愛智在8強賽擊敗哥倫比亞籍選手，確定為南韓奪下一面獎牌。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／編譯

2024巴黎奧運如火如荼展開，其中長相甜美的南韓「拳擊公主」林愛智在54公斤級女子拳擊8強賽中，以3比2的成績擊敗哥倫比亞選手阿里亞斯（Yeni Arias），銅牌確定入袋，也是睽違12年南韓再度有拳擊手在奧運奪得金牌。林愛智先前曾於2022年的賽事中，對上我國好手林郁婷。

根據《韓聯社》，2024巴黎奧運女子拳擊54公斤級的比賽於當地時間1日舉行，在這場8強賽中，由南韓籍的選手林愛智對上哥倫比亞籍的選手阿里亞斯，在3回合激烈的競賽中，雙方打得可謂是不分軒輊，不過在這場體力的消耗戰中，最終由專注力更高的林愛智獲勝，確定在拳擊項目中為南韓隊奪下獎牌。

在第一回合的比賽中，身高較為劣勢的阿里亞斯向林愛智展開猛攻，對此林愛智擺出「footwork」，絲毫不讓對方有突破破綻的空間，雙方在正確的時間點正確反擊對手的攻擊，只是第一回合林愛智稍占優勢後，阿里亞斯便展開更加激烈的攻擊。

面對對手的激烈猛攻，林愛智延緩攻勢、採取更加靈機應變的策略，最終在第三回合的體力消耗戰中，擊敗對手阿里亞斯。

隨著在8強賽中勝出，林愛智將於台灣時間4日晚間10時34分和土耳其選手阿克巴斯（Hatice Akbaş）。

報導指出，距離上一次南韓拳擊在奧運奪下獎牌，是12年的倫敦奧運，當時韓淳哲在男子60公斤級比賽中奪下銀牌。其實，韓淳哲也是本屆巴黎奧運南韓拳擊隊的總教練。林愛智受訪時表示，此次確定奪牌，也不枉教練平時的照顧。

林愛智也在賽後接受採訪時，直言要打贏這一場比賽根本不容易，因為對手阿里亞斯「就像是黃牛一樣」直撲而來，也讓她感到非常害怕，「能對我國（南韓）拳擊發展有所幫助，讓我感覺很幸福。」

據悉，事實上我國好手、台灣拳后林郁婷曾在2022年世界女子拳擊錦標賽的16強賽事中對上來自南韓的林愛智。在第一回合，林愛智便不斷環抱林郁婷，雙方一度跌坐在地，不過林郁婷的有效攻擊獲得評審青睞，最終林郁婷以4比1勝出晉級8強。