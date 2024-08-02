血濺地下道！首爾南大門今晨兇殺案　60多歲清潔婦滿身血慘死

▲一名高齡清潔婦2日清晨在首爾崇禮門地下道慘遭殺害。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾近來接連發生震驚社會的兇殺案！今（2）日清晨時分，首爾崇禮門（南大門）地下道突然發現一具流滿鮮血的女屍，死者為一名60多歲的女性，是當地業者聘請的清潔婦。警方調閱監視器後，逮捕一名70多歲的男性，研判雙方可能產生衝突。

根據《韓聯社》，位於首爾特別市中區的崇禮門徒步地下道，2日清晨5時10分由當地民眾發現一名60多歲的老婦倒臥在此，且鮮血直流，於是該名民眾趕緊撥打電話向首爾南大門警察署報案，儘管該名老婦在經過心肺復甦術後送醫搶救，卻仍於到院後的6時20分宣告死亡。

南大門警察署調閱監視後，研判是一名70多歲的男子涉案，最終成功於上午8時50分，在首爾市龍山區東子洞附近的貧民窟中，逮捕該名涉案老翁。警方在調查後指出，老翁其實是在東子洞貧民窟附近臨時居所徘徊不定的街友，目前沒有任何工作。

至於慘遭殺害的老婦，則是首爾市中區某清潔業者的「環境美化員」（清道婦），本來在今天清晨如往常般上班，豈料卻在崇禮門徒步地下道慘遭殺害，目前警方研判雙方可能在地下道爆發爭執。

據悉，最近的首爾可謂是不太平靜，7月29日首爾市恩平區某公寓社區大樓，一名30多歲的男性竟然在公寓大門附近，手持武士刀（日本刀）狂砍鄰居，將對方殘忍殺害。