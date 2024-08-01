蕭壠藝陣月—囝仔 ê 陣頭藝術祭　體驗台南獨特陣頭文化

▲蕭壠文化園區以「囝仔 ê 陣頭藝術祭」為主題，邀請傳統在地宮廟、學校及當代藝術團體共同參與蕭壠藝陣月。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市素有「眾神之都」美譽，作為特色陣頭的文化產地，台南市文化局重視傳統陣頭文化與兒童藝術教育的結合，於8月3日至25日期間每周六、日，蕭壠文化園區以「囝仔 ê 陣頭藝術祭」為主題，邀請傳統在地宮廟、學校及當代藝術團體共同參與蕭壠藝陣月。

推出系列活動包括「兒藝體驗看門道」、「陣頭表演逗熱鬧」、「香科祭典來交陪」、「文化展覽長知識」及「鬥陣市集歡喜迺」五大主題，將園區打造成宛如兒童版的香科盛會，邀請親子朋友們從藝術角度感受台南特有的香科文化。

活動主題之一「兒藝體驗看門道」於8月份每週六、日以藝術工作坊形式與孩童透過「五感體驗」在玩樂中探索台南陣頭的趣味，課程涵蓋故事、美學、肢體、工藝等多元面向，包括何曉玫MEIMAGE舞團《神齊樂園-我的文化儀式》、摸魚美學《陣頭臉譜文化之美》、謝俊煌老師《小小金獅彩繪及遊園》、西港吉善堂《家將臉譜彩繪》、佳里金唐殿《蜈蚣神童扮裝體驗》及Aha幼兒創意團隊帶來互動闖關探索遊戲《陣頭和他們的產地》。此外，「香科祭典來交陪」主題於8月每週六、日上午十點至下午四點半展開，活動將帶領孩童巡遊廟會儀禮，模擬「蕭壠香」祭典情境，體驗台南香科祭祀的環節。

刈香期間怎能錯過精彩的陣頭活動？「陣頭表演逗熱鬧」主題於8月每週六或日下午兩點起，由傳統陣頭與當代美學團體帶來多場精彩演出，首週將由清華閣周祐名掌中劇團《掌說藝陣》打頭陣，以及竹橋國小《牛犁歌陣》、台南應用科技大學舞蹈系《藝陣逍遙行》、磐果舞蹈劇場《戲鬧弄竹馬》等多檔陣頭演出輪番上場。透過表演團體的動態演出結合蕭壠文化園區「台南藝陣館」常設展覽《雲端香路‧數位陣法：陣頭和他們的產地》，與「陣頭練功房」教育共學空間靜態內容，提供來訪民眾視覺、聽覺與美感體驗兼具的參觀經驗，展現在地常民文化的全方位魅力。

台南市市長黃偉哲表示，台南在傳統宗教信仰的蓬勃發展下，保留了台灣陣頭最豐富多元的在地精神及文化表徵。蕭壠文化園區位於香科活動盛行的台南佳里區，正值暑假期間舉辦「蕭壠藝陣月—囝仔 ê 陣頭藝術祭」活動，除建立文化、學校、庄廟的交流互通平台外，透過兒童藝術扎根與傳統香科主題的結合，邀請親子朋友體驗陣頭香科的魅力，對大北門地區的信仰文化推廣與傳承具有重要意義，致力推動地方文化的多元發展。

活動除精彩展演外，「鬥陣市集歡喜迺」主題配合街頭藝人表演，讓參與民眾有吃有喝又好看，以及親水公園開放水舞表演，於8月份每週六、日，一天4場，每場30分鐘的水舞音樂秀，歡迎親子朋友用水槍、泳圈和笑聲來園區避暑一夏。

「蕭壠藝陣月—囝仔 ê 陣頭藝術祭」活動將於8月3日至8月25日期間，每週六、日上午9時至下午5時登場，傳統廟宇文化與當代藝術表演齊現，結合佳里糖廠十四棟倉庫群、台南藝陣館及兒童美術館群，帶領孩童透過藝術角度認識各式台南陣頭。更多活動詳細內容，歡迎密切鎖定蕭壠文化園區臉書粉專及網站。