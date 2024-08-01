「享健康做伙行」講座　8月3日起連六週週末台南文化中心舉行

▲「享健康做伙行」系列講座邀請不同領域學者專家帶領大家身心靈成長，講座免費入場、內容豐富多元，歡迎民眾踴躍參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市家庭教育中心和中華醫事科技大學聯手舉辦2024年「享健康做伙行」講座，8月3日起連續六個週末上午10時在台南市文化中心舉行。

講座邀請學者專家為民眾解析心靈、疾病防治、消費保障、健康促進、食品安全等與生活息息相關的議題，內容精彩可期。本講座不必報名、開放自由入場、免費，歡迎民眾踴躍到場參加，一起激勵身心靈成長。

「享健康做伙行」系列講座共有6場，8月3日首場講座由衛福部嘉南療養院顏世卿醫師演講「慈悲的勇氣」，從腦科學研究切入，以8位慈悲勇者的故事來說明培養慈悲心，能讓人生更正向，不僅能提升自我還能幫助他人。

由台南市家庭教育中心主辦，中華醫大承辦的「享健康做伙行」系列講座，是免費的公益講座，期透過不同領域學者專家的演講剖析，幫助民眾建立正確觀念，提升生活知能，面對日常生活中可能遇到的議題，具備正確的認知及學習因應之道。內容精彩且實用。講座時間為週六上午10點至12點10分，地點在台南市文化中心國際會議廳地下一樓多功能會議室。

6場講座各場次的主講人和講題分別是：8月3日由衛福部嘉南療養院顏世卿醫師演講「慈悲的勇氣」。8月10日由台南市政府法制處消費者保護官室主任馮祺雯消保官演講「預購儲值式消費的風險管控」，針對坊間常見的旅遊、飲食、健身…等預購儲值消費以及如何防詐求償等議題，教導大家如何確保消費者權益。8月17日邀請專體適能教練暨運動健促專家林昱廷老師演講「運動健促舒撇步」，教導男女老少如何依照個別差異，選擇適合又對健康促進有助益的體能運動，現場也會親自示範並帶領大家體驗幾招合適的健康促進運動。

8月24日由應用健康科學專家郭毓軒老師主講「退休不退修-男女銀髮養生大補帖」，台灣即將進入超高齡社會，教導大家日常養生做得好，才能健康活到老的訣竅。8月31日由中華民國驗光配鏡人員職業工會全國聯合會理事長吳浩銘驗光師演講「漫談視力保健與眼鏡選配」，針對南台灣陽光大，白內障發生率高、年齡層也年輕化，指導日常如何做好視力保健及眼鏡怎麼選配最適當。

9月7日是最後一場，邀請台灣大學食品科技博士林金鵬教授主講「食在安心-別讓問題食品吃進肚裡」，各類食物中毒、食品添加物對人體健康帶來危害不容輕忽，民以食為天，但要如何吃得安心，且聽林金鵬博士以深入淺出的解析教大家掌握重點。

「享健康做伙行」系列講座內容豐富多元，每場講座的最後均安排時間開放民眾提問，與講者近距離互動交流，為民眾解答疑問，建立正確認知。為鼓勵大家踴躍參加，前10名入場者備有早鳥紀念品贈送，此外，本講座也可登錄公教人員及在職人士研習時數證明。