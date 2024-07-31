高雄26歲女乩童「關公上身」騎白馬拿關刀　身分曝光：超正4寶媽

▲高雄一名26歲女乩童讓關公上身，引起網友討論。（圖／翻攝台南廟會神佛介紹站）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄大寮區潮寮里關天府近日舉行遶境，隊伍中由26歲邱羿甄擔任關聖帝君的乩童，騎著白馬、拿關刀引起網友關注。對此，台南開基玉皇宮表示，邱羿甄已是4寶媽，159公分、43公斤的她能拿起200公分的關刀，非常辛苦。

台南廟會神佛介紹站近日PO出邱羿甄起乩的影片，吸引3500多名網友按讚留言。影片顯示，邱羿甄身穿黑色露肩上衣，肚子圍著有「關」字的甲裙；她先扶著膝蓋讓關聖帝君上身，隨後擺起堅毅的表情、手拿旗幟，一步一步跟著香爐移動。

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真罕見 #正妹關老爺女乩身 20240728 真罕見 #正妹關老爺女乩身 20240728 由台南廟會神佛介紹站發佈於 2024年7月30日 星期二

網友看完紛紛留言，「好美的神明代言人」、「關老爺變成女兒身…哈哈」、「據史書記載，關老爺喜歡打赤膊」、「關公還做美甲」、「關老妹太兇了」、「扶退乩那職位有缺人嗎」、「一降駕的動作一點都不像關聖帝君，一點都不莊嚴，帝君降駕都會整理一下祂的鬍鬚」、「喜歡就看，不喜歡就少說兩句，各位互相尊重一下吧」。

台南開基玉皇宮表示，關天府主祀武聖關聖帝君，28日由年輕的主事者簡豐吉率隊，一轎八神尊加上陣頭，分乘七輛遊覽車，包括七匹王爺馬，開赴台南開基玉皇宮領旨，再轉赴三王分靈廟南鯤鯓進香，並返回大寮當地大廟潮龍寺參拜和遶境。

▲▼關聖帝君乩童。（圖／翻攝台南開基玉皇宮臉書）



台南開基玉皇宮指出，簡豐吉父親簡信全曾擔任湖寮里的「村長」，當年曾幫忙募集兩千萬元興建潮龍寺。自稱一向很「鐵齒」的簡豐吉，近幾年在弟弟、妹妹、甚至太太邱羿甄都被神明採為生乩之後，變得極虔誠「相信一切都是神明冥冥之中的安排，人不見得能勝天」。

台南開基玉皇宮表示，關天府進廟兩位關聖乩身俱是女性，「簡太太」才26歲，已是4個孩子的媽。她身騎駿馬，手持青龍偃月刀，今天已連過好關，身高只有159公分，體重才43公斤，纖細嬌小，卻要拿200公分的關刀，還要騎馬，非常辛苦。

▼女乩童邱羿甄。（圖／翻攝tiktok Chiou Jen）

