國定古蹟台南地方法院「天花板掉下來」　緊急休館5天進行檢修

記者林東良／台南報導

舊台南地方法院廳舍所設立的台南司法博物館，國定古蹟台南地方法院(司法博物館)內模型室前方天花板，昨(30日)下午4時50分許，突然不明原因塌落，1平方公尺左右的天花板突然塌坍砸下，館方基於人身安全，緊急7月31日起至8月4 日暫停開放參觀。

▲原為舊台南地方法院廳舍的台南司法博物館，疑受颱風強風豪雨影響，造成大廳天花板塌陷掉落。（圖／記者林東良翻攝，下同）

國定古蹟台灣台南地方法院（台南司法博物館），在30日於官網發布公告指出「國定古蹟台南地方法院明日（7月31日）起進行緊急維護工程，暫停開放至8月4日（星期日），敬請見諒」。

台南地院行政庭長劉怡孜指出，國定古蹟台南地方法院(司法博物館)內模型室前方天花板，於7月30日下午4時50分許突然不明原因塌落，塌落大小約為1平方公尺。因當時已接近閉館時間，館內參觀民眾已陸續離開，現場並無人員受傷，天花板塌落發生後，在場保全及志工人員立即協助導引參觀民眾避開該區域儘速離館，並拉起封鎖線，避免人員靠近。

台南地院除第一時間確認現場人員無人受傷外，同時通報文化部文化資產局啟動古蹟受損會勘，目前雖僅發生屋頂局部塌落，但基於安全起見，決定暫時休館進行檢查。

台南地院於31日會同文資局及相關專業單位及建築師進行會勘，塌落確切原因尚有待會勘調查，以決定後續修復方式，並依文化資產保存法第24條等相關規定，提報修復計畫報請文化部文化資產局核准後進行修復。並將於修復完成確認安全無虞後，再公告重新開館時間。對於已預約參觀之機關或團體，已逐一通知暫停辦理。

國定古蹟台南地方法院建築於1912年落成，其結構宏偉，具西洋式歷史建築繁複豪華的風格，並採非對稱手法的空間處理，是台灣今存歷史最悠久的法院建築，於2016年全面修復完成後開放民眾參觀，曾獲文化部文化資產保存獎，台南地院本於古蹟保存及司法歷史建築維護責任，儘速辦理修復工作。

據了解，建於1912年的原台南地方法院，外觀有著壯觀的圓柱以及圓形的巴洛克式屋頂，進到內部之後就可見到美麗且採光極佳有如奇美博物館大廳一般的壯觀圓頂，圓頂邊的大圓柱雕刻非常精美，地板維持著日治時期原始的維多利亞風格幾何圖形彩色拼花地磚，進到法院裡面猶如進到真實版的近代巴洛克建築教科書中，處處令人讚嘆。

法院裡目前還保留著法庭、檔案室、保險庫房以及拘留所，法院除了圓頂建築以外靠近永福路端，原本還有一座高塔，但因為毀損嚴重已被拆除，但在法院裡可以見到一個倒掛的高塔藝術裝置，用來紀念現今已不復見的法院高塔，而最近剛剛開放參觀俗稱貓道的馬薩式屋架採限量預約制，熱門程度更是一票難求，由此可見原台南地方法院的建築魅力。