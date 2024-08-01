只有今天！超商寄杯咖啡「買7送7」　全家特濃美式拿鐵「買3送3」　

▲又到了超商咖啡每月1日優惠時間，把握機會手刀搶！（圖／全家提供）



記者林育綾／綜合報導

又到了每月1日囤咖啡的時間！全家便利商店APP推出「全盈會員好康日」，今（1）日限定Let’s Café 特濃美式、特濃拿鐵「買3送3」；而7-11 也推出大杯精品美式、精品馥芮白同品項「買7送7」，平日喜歡喝咖啡的消費者可把握機會手刀搶。

▲全家推出特濃美式、拿鐵「買3送3」。（圖／業者提供，下同）

★全家

●APP優惠

8月1日限定，使用全盈+PAY：

大杯特濃美式買3送3（原價每杯55元，特價28元）

大杯特濃拿鐵買3送3（原價每杯65元，特價33元）

●實體門市優惠

即日起至8月4日（會員限定）：

大杯特濃美式第2杯10元（原價55元，特價33元）

特大杯凍凍泰式綠奶茶第2杯10元（原價65元，特價38元）

桃粿仙女紅茶第2杯10元（原價65元，特價38元）

▼全家即日起至8月4日實體門市優惠。（圖／業者提供）

8月2日至8月4日：

霜淇淋買1送1（原價49元，特價25元）

舒跑energy買1送1（原價39元，特價20元）

芒果百香雪酪冰棒買1送1（原價40元，特價20元）

可口可樂纖維+600ml 買1送1（原價35元，特價18元）

即日起至8月20日：



福爾摩沙紅茶買1送1（原價每杯40元，特價20元）

白烏龍茶買1送1（原價每杯40元，特價20元）

＊限定福爾摩沙茶館販售店舖

▼福爾摩沙紅茶、白烏龍茶買1送1。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●APP優惠

8月1日限定：

大杯精品美式買7送7（原價100元，特價50元）

中杯精品美式買7送7（原價80元，特價40元）

大杯精品馥芮白買7送7（原價120元，特價60元）

中杯精品馥芮白買7送7（原價100元，特價50元）

▲7-11大杯精品美式、馥芮白「買7送7」。（圖／業者提供）

●實體門市優惠

8月6日～8月8日：

濃萃美式買1送1（原價每杯50元，特價25元）

濃萃拿鐵買1送1（原價每杯60元，特價30元）

大杯卡布奇諾買1送1（原價每杯55元，特價28元）

韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1