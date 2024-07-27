超商周末優惠必收！零食飲料買1送1、奶茶控必喝「黑糖醇奶茶」7折

▲OK mart 推出指定飲品周末優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

巴黎奧運、夏季各項運動賽事開跑，超商也為此推出多款優惠，讓民眾替選手加油時補給！包括7-11有飲料、零食、微波小吃等優惠；全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，天天百項商品5折起。OK mart也有奶茶控必喝的「黑糖醇奶茶」單杯7折。《ETtoday新聞雲》整理周末期間超商優惠，陪消費者一起省荷包。

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶，天天百項商品5折起。（圖／全家提供）

★全家

●全家即日起至8月20日，APP「隨買跨店取」周年慶開跑，天天百項商品「5折起」，包括：熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點、飲料等，每週三更新不同品項最低「買1送1」。同步還有每週三至周日「LINE好友優惠」、每周五至周日「康康五優惠」。

●「隨買跨店取」周年慶期間，購買隨買全商品，單筆可獲得1次抽獎資格，獎項包括：

「1萬元全家Fami錢包儲值金」(價值10,000元)

「1年份Let’s Café中杯經典美式」(市價12,775元)

「1年份Let’s Café中杯經典拿鐵」(市價16,425元)

「1年份Fami!ce霜淇淋」(市價17,885元)

「1年份鮮乳坊嘉明鮮乳210ml」(市價14,600元)

▲全家APP人氣服務「隨買跨店取」周年慶，上百商品5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

●即日起至8月20日，花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，任選「第2件6折」。7月28日前，農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

●即日起至8月20日，「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列），包含明星商品美式香辣雞球、經典黃金腿條、紐澳良辣味烤翅等，任2件88折。

▲7-ELEVEN在7月28日前推出多種優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7月28日前，購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包，可享單筆全額支付「滿222元立折22元」、「滿999元立折110元」，單筆最高立折上限550元。

7月28日前優惠品項還有：

●「統一H2O純水1500ml」2瓶39元、PH9.0 鹼性離子水「第2瓶5折」。

●指定袋裝杯罐零食，任選2件79折、4件75折。

●來一客指定泡麵3入促銷價65元、指定進口泡麵「第2件6折」，農心辛辣白菜風味杯麵「買2送1」。

●「御料小館」冷凍食品2入95折、4入88折，TOMMI米漢堡任選2件9折。冷藏小點指定配菜、湯品第2件6折。

●波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml「買1送1」，CITY TEA 英式紅茶、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項「買2送1」。

▲OK mart 聯名飲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」、「黑糖醇奶茶」優惠。（圖／業者提供）

★OK mart

●即日起至7月29日，全台門市聯名飲「鮮芋仙招牌嫩仙草奶凍」原價75元，特價65元。

●即日起至7月29日，OKCAFE「黑糖醇奶茶」單杯7折，奶茶控必喝。

★萊爾富

超商萊爾富也在7月28日前，推出多項商品買1送1、折扣優惠，包括：

1、冰檸檬氣泡抹式咖啡，原價50元，特價49元。

2、台灣香蕉，原價20元，特價15元。

3、黑松茶花一番煎茶，原價25元，買1送1。

4、Red Bull紅牛能量飲，原價65元，特價第二件5折。

5、飲冰室極品 烏龍奶茶400ml，原價25元/件，買3送1。

6、Gery芝莉捲心酥(重起士/黑巧克力)，原價59元/件，買1送1。

7、Nabati威化餅168g(巧克力/起司)，原價39元/件，買1送1。

8、黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾，原價32元/件，特價5元。

9、農心辛辣白菜風味麵(包)，原價49元/件，買1送1。

10、蘇菲超熟睡(彈力/草本抑菌/超薄棉柔)，原價99元/件，任選3包139元。

▼萊爾富7/28前多項商品優惠。（圖／業者提供）