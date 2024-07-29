超商開賣熱比薩！7-11合作必勝客現烤直送　首波10店「隨買隨吃」

▲超商也能買到現烤比薩！7-ELEVEN與必勝客合作，每日限時限量販售「個人比薩」和「起司咔滋餅」現做直送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商也能吃到現烤比薩！7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與人氣速食必勝客合作「必勝即享站」，首波在大台北10間門市，每日指定時段限時限量販售「個人比薩」和「起司咔滋餅」，現烤出爐後立刻火熱直送到店，再以保溫櫃維持溫度，讓消費者品嚐到熱騰騰的現烤Pizza，促銷期間買任一商品還送飲料「原萃日式綠茶」1瓶。

▲7-ELEVEN與必勝客策略合作，讓消費者「隨買隨吃」現烤Pizza。（圖／業者提供）

7-11 表示，此次與必勝客策略合作，藉雙方通路及商品優勢，帶來方便的消費體驗。「個人比薩、起司咔滋餅」均由必勝客外送至指定門市後，上架到熱食專櫃保存，各門市都與鄰近的必勝客「組隊合作」確保品質與穩定供應，每批次現烤出爐後，立即火熱外送到店，消費者只要在指定時段到門市，就能「隨買隨吃」，快速吃到熱騰騰的比薩，不必費時等候。

▲▼每批次現烤出爐後，立即火熱外送到店，消費者只要在指定時段到門市就能隨買隨吃。（圖／業者提供）

「開心食堂X必勝即享站」目前首波於大台北地區10間門市開賣，限定販售品項以必勝客暢銷口味為主，其中「個人比薩」有2款經典熱賣款可供選擇：「超級總匯」集結美式臘腸、燻雞絲、火腿等豐盛配料，還有消費者獨鍾的「夏威夷」口味。

而必勝客獨創的「起司咔滋餅」以爆濃拉絲起司、滿滿餡料、酥脆可口的餅皮等特點，迅速擄獲起司控味蕾，現在「必勝即享站」也吃得到，口味包括「鐵板牛柳、明太子四重起司」，除了2入組規格，更推出獨家單片選項。

▲▼「開心食堂X必勝即享站」首波於大台北地區10間門市開賣。（圖／業者提供）

8月21日前，凡購買「開心食堂X必勝即享站」任一款商品，還送原萃日式綠茶（580ml）1瓶，未來也將不定期更換菜單，提供多元熱食選擇。

業者表示，為提供消費者多元創新餐飲服務，2018年起開發現做熱食，結合雙方通路商品優勢策略性結構互補，於辦公商圈、學區，引進多樣化熱食商品，現已於近百間門市販售，其中「21TO GO專櫃」販售熱門炸烤物、當日現做直送餐盒，此販售模式亦品牌化經營，設置「開心食堂」專區持續引進熱食餐點，開賣現做熱便當，是許多上班族的就近購買午餐的首選，更可搭配超商既有鮮食、飲料商品等，便利搭餐組合。

▼7-ELEVEN「開心食堂X必勝即享站」首波販售門市。（圖／7-11提供，點圖可放大）

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶，上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）

另外，全家便利商店近來推出APP「隨買跨店取」周年慶，即日起至8月20日期間，天天百項商品「5折起」，包括：熱銷FamiCollection飲品、冰品、零食、泡麵、甜點、飲料等，每週三更新不同品項最低「買1送1」。同步還有每周三至周日「LINE好友優惠」、每周五至周日「康康五優惠」。

消費再加碼抽「萬元全家Fami錢包儲值金」、「一年份明星商品」，如一年份Let’s Café中杯美式或拿鐵、Fami!ce霜淇淋。

不僅如此，全家隨買跨店取也會根據消費者購買紀錄，推估需求，推出「唯你獨享」精準行銷優惠，可讓會員擁有獨一無二的優惠品項。每月還固定打造「專屬節日」，如每月1日「全盈會員日」，使用全盈+PAY支付享「特濃咖啡買3送3」，每月6日「Let’s Café好咖日」享Let’s Café單品咖啡「買6送6」，以及8日「一起喝茶8」私品茶「買2送1」。

▲全家APP「隨買跨店取」周年慶，上百項商品買1送1、5折起，並有多組優惠。（圖／全家提供）