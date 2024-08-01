環團喊話「核電緩不濟急」　2原因揭現有場址不適合再建新廠

▲行政院長卓榮泰接受日媒專訪時透露，台灣2030年可能重啟核電。（圖／記者陳家祥攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪時提及能源政策，被解讀為2030年後可能重啟核電，但行政院今（1日）澄清「院長並未在專訪中提到2030年將重啟核電」。綠色公民行動聯盟今表示，以現在用電需求，核電緩不濟急，現有核一到核四場址已不適合再放新的核電廠，新的核能技術則很貴，希望等到核電已編列預算或開發計畫等具體事項時，再來討論較適當。

對於核電議題，綠盟指出，行政院稍早已經澄清，卓榮泰指的是2030年後新能源發展，這是6年後事情，等到時候再說，以台灣能源轉型或者現在用電需求，核電是緩不濟急，且政院也沒說要編列多少預算或開發計畫，等到有具體事情再討論比較恰當。

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綠盟進一步指出，在國外選定一個核電場址，約要10至19年時間，就算是和碩董事長童子賢提到，在現有核電廠址導入芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）新型核電廠，但一座機組要價高達110億歐元，真的太貴，更何況現有核一到核四場址，要不是接近斷層，就是斷層直接穿過，已經不適合再放新的核電廠。

綠盟認為，台灣是一個成熟的民主社會，若未來想推動核能，可透過民主程序選定場址，但政府得實際與公民社會溝通，包括地質條件是否吻合、當地居民是否同意等。