人總「部會首長AI共識營」　賴清德揭邁向智慧國家三大步驟

▲總統賴清德。（示意圖／記者陶本和攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院人事行政總處30日下午舉行「部會首長AI共識營」內部訓練。總統賴清德出席致詞時指出，全面性人工智慧時代已經來臨，政府應團結一致，打造台灣成為智慧國家，並提出三大步驟：優先打造智慧生活、建立人工智慧發展的環境以及科技民主、科技人權，人工智慧除了好處外也會帶來負作用，避免負作用產生就是政府的責任。

賴清德表示，面對全面性人工智慧時代的來臨，台灣政府已經展開相關行動，決心把台灣打造成為智慧國家。上個月，行政院長卓榮泰核定了「提升行政院公務人員人工智慧知能實施計畫」，並於今天由數位部、人事行政總處邀集台灣人工智慧學校舉辦研討會，旨在讓每位首長與公務人員都具備人工智慧的知能。

賴清德說，全面性人工智慧時代已經來臨，應該團結一致，同時有決心打造台灣成為智慧國家，要達成這個目標至少有三個步驟。

第一，優先打造智慧生活。賴清德說，人工科技日新月異，政府一定要走在前端，引領潮流、不能落後，政府如果有辦法走在前面，就可以協助各行各業、社會各個層面持續推動人工智慧的發展，智慧國家目標才有可能達成。今天部會首長AI共識營，後續還有五梯次，建議可以再次跟人工智慧學校合作，並且建立公務人員人工智慧教材。

賴清德說，教材可以分成基礎、中階、高階教材，有基層同仁、中階幹部和高階幹部，分別接受不同課程，不僅僅是中央、地方政府，每一位公務人員都要接受人工智慧訓練、具備人工智慧知能，在人工智慧時代才有辦法推動、協助各行各業發展，與國際接軌。

第二，建立人工智慧發展的環境。賴清德指出，為確保中央、地方、都會、鄉村等處的基礎建設足夠推動人工智慧發展，以及確保政府提供試驗場域、創新應用檢驗。公務人員除了上課，部會之間也要合作，並且跟專家學者組成團隊，檢視如何運用人工智慧提升行政效率，現在已有不少相對成熟的人工智慧軟體，都可以運用。

賴清德說，打造人工智慧發展的環境，包括基礎建設、提供試驗場域，同時也要投資，如建立data center、主權AI化，還要有超級電腦，並且不斷栽培人才，才有辦法達成打造台灣成為智慧國家的目標。

第三，科技民主、科技人權非常重要。賴清德表示，科技會決定一個人的競爭力，科技民主就是政府有責任讓台灣每一個人都可以接觸到人工智慧的訓練；另外，強化科技人權。人工智慧除了好處外也會帶來負作用，避免負作用產生就是政府的責任，好比隱私權、假訊息、造假影片、認知作戰等等，要全面性提升科技人權，讓國家會持續進步。