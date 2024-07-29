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美麗島民調／賴清德施政滿意度52%再創新高　卓榮泰滿意度42%

▲▼準總統賴清德內閣團隊備受外界矚目，4/10謎底由賴清德揭曉，一如先前媒體報導閣揆由卓榮泰擔任，副閣揆鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人陳世凱為政院新三角。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德噢行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（29日）公布最新7月國政民調，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，對賴清德施政滿意度有52.0%表達滿意、30.1%不滿意；而對卓榮泰施政滿意度則有42.0%滿意、27.2%不滿意。

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德信任度」，《美麗島電子報》表示，55.2%信任賴總統，其中14.8%很信任、40.4%還算信任，比上月增加1.5個百分點，另有32.0%不信任，其中14.6%很不信任、17.4%有點不信任，則比上月減少4.3個百分點，未明確回答的有12.7%。

進一步交叉分析，僅民眾黨與泛藍支持者不信任多於信任，其餘各群民眾絕大多數明顯信任賴總統，尤其台北市、雲嘉南、高屏、40至49歲與70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等，超過6成表示信任賴總統，至於中立民眾有46.7%信任賴總統、28.7%不信任。

▼美麗島電子報7月賴清德信任度民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

▲▼美麗島電子報民調。（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德施政滿意度」，52.0%滿意賴總統執政表現，其中10.8%很滿意、41.2%還算滿意，而比上月增加4.4個百分點，另有30.1%不滿意，其中12.2%很不滿意、17.9%有點不滿意，比上月減少4.6個百分點，未明確回答有17.9%。

進一步交叉分析發現，基宜花東離島、民眾黨與泛藍支持者等群不滿意賴總統執政多於滿意，其餘各群民眾絕大多數傾向滿意，尤其台北市、雲嘉南、高屏、70歲以上、或國小以下學歷、泛綠民眾等，超過5成8滿意賴總統執政，「學歷愈低的民眾愈滿意賴總統執政」，中立民眾則有44.2%滿意賴總統執政、26.5%不滿意。

▼美麗島電子報7月賴清德施政滿意度民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島電子報民調。（圖／美麗島電子報提供）


行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，《美麗島電子報》表示，有42.0%滿意卓榮泰擔任閣揆的表現，其中7.3%很滿意、34.7%還算滿意，比上月增加3.4個百分點，另有27.2%不滿意，其中10.1%很不滿意、17.1%有點不滿意，而比上月減少2.7個百分點，未明確回答的有30.8%。

進一步交叉分析，僅民眾黨與泛藍支持者不滿意閣揆卓榮泰施政的多於滿意，其餘各群民眾多數傾向滿意卓院長施政表現，尤其台北市、70歲以上、國小以下學歷、泛綠民眾等，超過半數表示滿意，而且大致可見「學歷愈低的民眾愈滿意卓院長施政」，中立民眾有35.3%滿意卓院長施政、23.1%不滿意、41.6%未明確回答。

此外，《美麗島電子報》強調，值得注意的是，滿意賴清德執政的民眾僅69.7%也滿意卓榮泰施政表現。

▼美麗島電子報7月卓榮泰施政滿意度民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島電子報民調。（圖／美麗島電子報提供）

▼美麗島電子報7月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島電子報民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年7月23至26日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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