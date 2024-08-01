下水處恐怖激流曝！武林帖5天收費1萬2　保險和教練都出大包

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉「武林帖」夏令營昨(31)日發生學員溺水意外。警方目前正在進行相關證據釐清，之後業者及2名教練也將被依業務過失致死移送偵辦。

▲15名夏令營學員從大石頭後方依序下水，黃女為第11位，一下去就被水流帶到駁崁處、卡在石縫中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



警方初步調查，本次的15人成員團中共有1名教練、1名助教，其中徐姓教練有證照且在尖石一帶從事相關工作超過10餘年經驗，另1名張姓助教因執照過期並未更新，因此被視為無執照、僅能算助教。

張姓助教坦承自己執照過期未更新一事，也說明自己的薪資與徐姓教練明顯有差距，也就是說，張姓助教和業者都清楚知道，過期的證照視為無照，無法擔任教練一職，但對外學員與家長並不知情，仍以「教練」稱呼之，因此對於這般便宜行事，檢警也要調查。

▲箭頭為駁崁處，下方掏空嚴重，強近的水流不斷往洞內流去，造成強大的吸力。



新竹縣政府交通旅遊處今（1日）上午前往稽查，交旅處副處長張淇銘指出，錦屏溪並非公告危險的水域範圍，而今日稽查主要也是想邀集相關局處，針對活動水域範圍、使用設施等安全性及合法性做調查，希望進行檢討避免憾事再發生。

根據業者官網，有一張模糊但無法看清楚內容的立案執照照片，新竹縣教育局也證實，7月份曾至營業處進行稽查，確認是立案合法登記的業者；不過其中1名教練因證照過期無法被認定為教練，所以限期要求補證，另外，業者辦理溯溪活動，卻未依規定向縣府備查，同樣要檢討。

▲業者並未幫學生加保，事後的說法是「忘記了」。

按教育部公告的「辦理溯溪活動應注意事項」，溯溪團15人以下者，應配置2名教練以及1名溯溪嚮導，但這次業者僅配置2名教練，其中1名還因證照過期無法被視為合格教練，此外活動中也無溯溪嚮導，明顯疏失。

除了教練問題，這一團要價1.2萬的夏令營活動，網頁分明寫著有保險，卻在出事後業者才坦承「忘記了」，恐怕諸多細節，還有得查。