民進黨民調指「6成滿意治水成效」　她諷：淹水一定都是台灣人的錯

▲李彥秀。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨7月31日舉行中執會，據了解，民進黨民調結果顯示，人民對於近期淹水後，政府治水、應變均有高滿意度。國民黨立委李彥秀表示，這份民進黨內部的神民調，同時還給賴清德、黃捷以及王義川一個「公道」，李彥秀也諷刺，「民進黨不會有錯，如果有錯，一定是台灣人民的錯；賴清德不該道歉，該向民進黨道歉的，一定是台灣人民」。

根據民進黨的民調顯示，68%民眾認為此次凱米颱風致災主要原因，是因為時雨量太大，只有25.4%認為是治水不力。特別是在這次淹水災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，有超過七成民眾認為是時雨量太大造成災情，認為政府治水不力的比例不到兩成。另，有71%民眾肯定政府編列前瞻預算來進行治水工程，對於減少淹水的災情有所幫助，而且是不分黨派，多數是認為有幫助的，認為沒有幫助的比例不到兩成。尤其是在雲嘉南以及高屏地區，這些受災比較嚴重的地區，認為前瞻預算治水工程，對減少淹水災情有幫助的高達77%。

李彥秀指出，回想起幾天前（27日），為了轉移「只淹30公分」失言風波，賴清德在前往屏東勘災時，向鄉親道歉。賴清德說「每一個縣市淹水，都是中央的問題」「這次颱風大家很辛苦吧？家裡有淹水嗎？」「有淹過水才知淹水的痛苦，房屋被淹、整屋泥巴，東西壞光、不能睡，『比死還難過』。」

李彥秀表示，這份民進黨內部的神民調，同時還給賴清德、黃捷以及王義川一個「公道」。賴清德應該收回對鄉親的「道歉」，應該是災民要惜福、要知足，要「感謝」民進黨的德政。黃捷不該返國勘災作秀，讓災民救災之餘，還要挪出雙手為黃捷鼓掌到「手瘀青」。王義川將1400毫米說成14公尺沒錯，若不是中央治水有功，這次凱米真會淹水14公尺。

李彥秀諷刺，「民進黨不會有錯，如果有錯，一定是台灣人民的錯。賴清德不該道歉，該向民進黨道歉的，一定是台灣人民」。

