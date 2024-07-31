凱米颱風釀災　民進黨內參民調曝：58.1%民眾滿意中央應變

▲民進黨秘書長林右昌 。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，據轉述，秘書長林右昌會中拿出一份內參民調，特別針對凱米颱風應變部分，根據民調內容，有68%民眾認為此次凱米颱風致災主要原因，是因為時雨量太大，只有25.4%認為是治水不利，另外，58.1%的民眾是滿意中央政府，不滿意則有33.6%。民進黨並未公布該份民調調查方式。

林右昌表示，在這次淹水災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，有超過七成民眾認為是「時雨量太大」造成災情，認為政府治水不力的比例不到兩成。

另外，有71%民眾肯定政府編列前瞻預算來進行治水工程，對於減少淹水的災情有所幫助，而且是不分黨派，多數是認為有幫助的，認為沒有幫助的比例不到兩成。

林右昌指出，而在雲嘉南以及高屏地區，這些受災比較嚴重的地區，認為前瞻預算治水工程，對減少淹水災情有幫助的高達77%。這次颱風所造成的淹水災情，對於政府所提供農林漁牧業的損失補助，以及住屋的淹水補助，有八成的民眾認為這些補助措施是適當的，只有13.6%認為不適當。

林右昌說明，整體而言，有58.1%的民眾是滿意中央政府，在這次颱風災害的應變跟處理，不滿意則有33.6%。災情較嚴重的雲嘉南及高屏地區，滿意度是超過六成。