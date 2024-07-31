當烏鴉不是說說！王世堅中執會開砲30分鐘「連8問」　賴清德親自拆彈

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，而綠委王世堅強調要當黨內「烏鴉」也不是說說，據了解，王世堅中常委處女秀「八問」暢所欲言30分鐘，從能源議題、核電、台灣價值談到原民禁伐補償條例等，更要求行政團隊「以民生議題為主。」據與會者轉述，由於行政團隊未有人出席，對於王世堅詢問的民生議題，賴清德也是親自接招、一一回應。

王世堅會前受訪時就表示，他樂於當烏鴉，這才是對的，把不同的聲音跟思考帶到黨中央討論，「從我的眼神就可以看出我不是賴系，是堅系，只有我王世堅一人，老闆就是人民，所以要代表人民提出看法跟見解給黨參考，我以當烏鴉為榮。」

據了解，王世堅確實說到做到，在中執會中暢所欲言30分鐘，「八問」賴清德，議題從核電、租賃公司亂象、台灣價值、青年價值、壽險業及原民禁伐補償條例等，王世堅也提到，上個會期立法院的題目都「太過政治」，行政團隊應多重視民生議題。賴清德也回應，沒有人不重視民生，「大家都是以民生優先。」

會中，王世堅也談到核電議題，認為政府應有更明確態度。他也意有所指表示，閣員不該有個人身分，能源轉型方向才會清晰。賴清德則回應，反核不是民進黨神主牌，是國家總體政策走向，非核主張不變，能源也要多元化。王也花相當篇幅說明租賃公司亂象，認為根本是有牌錢莊，政府應出重手整頓。

由於今日未有行政院代表列席，包含院長卓榮泰都未到場，因此王世堅所有疑問都是由賴清德「直球對決」親自回應，並一一釋疑。

對於中執會議內容，王世堅會後受訪時則說，上個會期焦點大部分在政治，希望執政黨這個會期把焦點完全放在經濟、民生，主席也同意。王也表示，他問了這麼多問題，賴清德沒有用筆記錄卻能一一回答，確實頭腦超強。