綠黨團估8月中後召開臨時會　王世堅覺得沒必要：題目都太政治　

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

對於國會改革釋憲案，憲法法庭19日裁准暫時處分，預計8月6日進行言詞辯論。而民進黨今（31日）召開中執會，據轉述，民進黨團已在昨晚上四個小時沙盤推演。民進黨團總召柯建銘也透露，預計八月中後會有臨時會，現在聽說民眾黨不希望召開臨時會，這部份要再協調。綠委王世堅會後受訪時則稱，個人認為臨時會不必要開，討論的議題都太政治。

據轉述，民進黨團總召柯建銘會中指出，最重要的就是6日憲政大辯論，立院黨團會主要針對國會擴權法案程序性部分闡述，周一晚上已經進行四個小時沙盤推演，預計八月中後會有臨時會，現在聽說民眾黨不希望召開臨時會，這部份要再協調，主要處理人事同意權部分，包含NCC、考試院及大法官人事同意權。

王世堅會後受訪時則說，上個會期焦點大部分在政治，希望執政黨這個會期把焦點完全放在經濟、民生，主席也同意，他在治水、防颱的部分，每位中常委都知無不言，他也都記錄下來。

王表示，個人認為臨時會不必要開，討論議題都太政治，比方說同意權的行使，在野黨有一些堅持，這是執政黨的權利，現在也已經在釋憲，總召有解釋說這是早就三黨協商通過的、他們還是認為應該開。至於具體時間？王世堅指出，大概在8月15日會開，好像是這樣。

