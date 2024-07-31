顧問被爆是詐騙犯！黃國昌護柯文哲　洪申翰再轟：敢做敢當很難？

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委洪申翰31日記者會踢爆，台灣民眾黨主席柯文哲氣候顧問呂學海所開設的「台灣碳淨零學院」，學費高達30萬元，但尚未取得合法立案，就違法對外招生開課，也有受害者出面控訴課程內容與廣告宣傳嚴重不符。民眾黨團總召黃國昌嗆，「刻意把私人糾紛掛上柯文哲居心何在？」洪申翰則反擊，敢做敢當很難嗎？

洪申翰說，把呂學海這個騙子「掛上柯文哲」的，是柯文哲的競選團隊，把這個騙子找來參與柯文哲的政見規劃，為柯文哲背書，現在捅了大簍子，受害者越來越多，再來神切割，把責任撇得一乾二淨。

​

洪申翰強調，為什麼柯文哲有責任？因為柯文哲找騙子來背書，騙子也拿跟柯文哲的關係招搖撞騙，讓更多無辜的人取信於他，柯文哲難道一點責任都沒有嗎？要你們出來說明和面對，難道不是剛好而已嗎？

根據洪申翰一早記者會內容指出，呂學海過去就是詐騙前科犯，曾於2011年違反公司法，被判有期徒刑3個月；2014年，侵佔行政部門的補助款256萬元；2015年，積欠華航子公司機票費用230萬元，且這還只是冰山一角。

洪申翰指出，這個呂學海，後來在柯文哲競選總統期間所公佈的淨零排放政見，是其中一名背書的專家，後來開設台灣碳淨零學院，就有受害學員控訴，竟然沒有取得補習班的合法立案，就違法開班授課，且當初繳完30萬元高額學費後，只提供繳費收據，並未跟學生簽署書面契約，實際上課後，也發現課程內容跟當初廣告所說的不一樣，相關行徑均已違反《補習及進修教育法》與《公平交易法》等法規。