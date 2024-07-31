賴清德要新中常委擦亮民進黨招牌　「堅持理想才能吸引各方好漢」

▲總統、民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，據轉述，黨主席賴清德致詞時也勉勵新任中常委、中評委、中執委，賴表示，各位扛下了更多的責任，也肩負起擦亮民進黨招牌的重責大任，繼續堅持民進黨的理想，師出有名，才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾的支持。

民進黨今召開第二十一屆第一次中執會，會前舉行中常執委及中評委宣誓就職典禮，並由黨主席賴清德監交。據轉述，賴清德致詞時表示，要感謝黨部同仁的辛苦，在我就任總統後的第一個全代會圓滿落幕，完成了新一屆的黨職選舉；也要恭喜所有新就任的中常委、中執委、中評委，各位扛下了更多的責任，也肩負起擦亮民進黨招牌的重責大任。



賴清德也指出，自己要與新任的中常、執、評委共勉，繼續堅持民進黨的理想。可能有人會說，討論理想是不切實際的，但事實卻是正好相反。師出有名，才能吸引各方英雄好漢加入，也才能獲得更多民眾的支持。

會中，賴清德也提到，在離台灣六小時時差的巴黎，我們的巴黎奧運代表團正在努力拚搏，為國爭光。巴黎文化奧運台灣館，也正在發光發亮，開幕三天入場人次就破萬。要感謝所有投入的選手和夥伴，讓世界看見台灣。



賴強調，每一位出征奧運的選手，都非常不簡單。所有的台灣好手，面對高強度、高壓力的挑戰，都是用最認真的態度，來爭取最好的成績，「我們也一起用最熱情的態度，來為國家代表團加油，也預祝他們能有最好的成績，給他們最大的支持。謝謝大家。」

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