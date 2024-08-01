「陸船翻覆案」落幕　民進黨：代表兩岸立場不同也能溝通解決問題

▲「0214大陸漁船翻覆案」兩岸代表達成協商，將遺體及船隻發還陸方 。（圖／記者林名揚翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸漁船翻覆事件，協商延宕許久，終於經過昨日協商後，雙方達成共識。對此，民進黨中國部門今（1日）表示，本次事件落幕代表即便兩岸立場不同，撇除政治前提、政治標籤，在對等、互相尊重的基礎上，也能溝通並解決問題。我方政府一直秉持善意，在不設前提的原則下，希望與中國政府進行對話，未來民進黨政府也會逐步建構健康有序的兩岸交流。

「金門快艇案」協商於30日上午在金門金湖飯店舉行，會後陸委會表示雙方已達成共識，並簽署協商文件。陸委會指出，這是一起「單一、偶發」的意外事件，而本案也在兩岸既有管道的持續溝通下，務實推動相關問題的妥善解決。

陸委會重申，我國是高度法治國家，有完整獨立的司法體制。政府對此事也堅持「依法執法」立場，堅定在我方海域的管轄及執法權力，並尊重司法調查，以釐清事實真相，過程中也一直以「人道關懷」為優先。

陸委會說明，本次事件的本質，是涉案船舶係屬「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），為兩岸協同執法共同關注對象，雙方對於該類船舶均應加強取締。並且為保障雙方人民的福祉安全，也呼籲中方有效管理違法船舶問題，並在執法上進一步採取精進作為，加強雙方協同執法。

民進黨中國部表示，會繼續堅定支持海巡署及相關單位持續執法，維護漁權以及全體台灣人民的利益。而本次事件落幕代表即便兩岸立場不同，撇除政治前提、政治標籤，在對等、互相尊重的基礎上，也能溝通並解決問題。

針對國台辦30日晚稱「只有回到『九二共識』，兩岸協商談判才能恢復」。民進黨中國部則表示，我方政府一直秉持善意，在不設前提的原則下，希望與中國政府進行對話，未來民進黨政府也會逐步建構健康有序的兩岸交流，並持續以理性務實的態度，處理兩岸事務。