中客赴金門觀光「指日可待」　陳玉珍預告：陸方已有允諾

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國三無快艇2月越界金門海域翻覆案昨協商達成共識，國民黨立委陳玉珍今（31日）接受專訪時指出，快艇事件是正面指標，接下來滯留中國的胡姓釣客8月將返台，被扣的澎湖籍「大進滿八八號」漁船交涉應該也會順利進行，且中國觀光客赴金門觀光「指日可待」，中方已有允諾。

陳玉珍今日上午接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪時表示，2月發生快艇事件後，雙方經歷15次會談，遺憾沒達到好結果，甚至有點不歡而散，4、5月也談過幾次但沒有結果，幸好後來出現轉折，雙方願意以人道主義為優先，讓亡者能魂歸故里、入土為安的想法來溝通，慶幸最後有圓滿的結局。

陳玉珍說，金門事件兩岸官方都有壓力，民間都有強烈的「鷹派」聲音，但也有很多期望兩岸和平的「鴿派」人士在中間穿梭努力，這個結果是正面的，現在也確定金門胡姓釣客能於8月返台。

另外，陳玉珍也證實，自己8月將就任國民黨金門縣黨部主委，2日至5日將赴日參訪，之後會與家屬到福建泉州接回胡姓釣客，並感謝對方的援救，雖然因為「兩岸的政治大環境因素」無法及時回來，但過程中對方也是妥善照顧，「把釣客救上來這件事，也是萬分感謝」。

