兩岸微短劇市場衝2200億！為青年導演創「海融獎」　作品登6平台

▲兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行。（圖／讀者提供）



記者陶本和／台北報導

在兩岸政治緊張之際，文化影視活動的交流沒有受阻，估2024年短影音市場可來到2200億新台幣。近日首届名為「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流營」在北京的中國傳媒大學舉行，百位兩岸青年師生齊聚，3天就拍攝19部短影音；而年底也將推出「海融獎」頒獎典禮，以鼓勵兩岸青年導演。至於獲獎作品，也將在重要串流平台播放，包括：快手、抖音、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV等。

兩岸的文化交流近來開始升溫。第一屆名為「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」活動，日前在中國傳媒大學舉辦，兩岸百位師生組成10個拍攝團隊，3天共同創作完成19部作品。其活動宗旨在於，「共同生活、一起創作」，融合兩岸青年導演來競賽。

在這場活動中，播放了這19部作品。兩岸的影視專家和影視界人士組成評委會，推舉產生了本次活動的獲獎作品。其中，微短劇《未竟之約》和《鴨鴨小姐千萬不要再碎了！》以及短視頻《你肯定沒喝過》獲一等獎；短視頻《遇·見你》、《回聲》《尋找內啥》獲二等獎，《磚牆》、《我愛豆汁兒》、《♾》、《猜拳大挑战》等獲三等獎，AI動畫短視頻《共同的記憶》則榮獲技術創新特別獎。

不過，在本次活動落幕後，兩岸也準備再徵集200多部作品，加入評選的行列，主辦方規劃年底完成評選作業，並舉行首屆「海融獎」的頒獎典禮，其中將設立十多個獎項。

據了解，「海融獎」設立目的是為了培育兩岸影視人才，讓兩岸有志發展影視音的年輕人有個創作的舞台；至於獲獎的作品，則會在大陸重要串流平台播放，包括：快手、抖音、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV等。

至於兩岸微短劇、短影音的市場方面，根據各官方資料統計，2023年大陸微短劇市場規模近人民幣350億元，預計2024年將突破人民幣500億元，折合新台幣約2200億元。

參與人士表示，年輕導演多半可以從微短劇來入門，因爲投資成本比傳統電影低很多，節奏快且適合現代年輕人的觀看口味跟影片觀看習慣，所以這個舞台，也成為青年爭取作品跟長才曝光的一道途徑。

▼兩岸推動短影音交流，「海峽兩岸青年短視頻微短劇交流研訪」近日在北京舉行，主要由北市影音公會理事長陳仲祺發想。（圖／讀者提供）



本次活動，由臺北市影音節目製作商業同業公會與中華廣播影視交流協會聯合主辦，中國傳媒大學戲劇影視學院也全力配合承辦。之前大陸知名連續劇「琅琊榜」、「繁花」男主角胡歌來台，就是應影音公會之邀，而這次兩岸大賽的舉辦也是理事長陳仲祺的發想，建議讓兩岸青年學生導演「共同生活、一同拍攝」。

至於參辦單位，還邀請了中國國際科技促進會、海峽之聲廣播電台、中影亞視國際文化傳媒、中國農業電影電視製作公司等；而北京電影學院、五洲傳播中心、快手、愛奇藝、優酷、騰訊、芒果TV、華策、深圳雅文公司、荔枝新聞、Injiangsu我蘇等也參與其中。