台灣正式加入IPAC　范雲、陳昭姿列共同主席

▲民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿參加IPAC。（圖／翻攝范雲臉書）

記者皮心瑀／台北報導

「對中政策跨國議會聯盟 IPAC」會議30日於台北舉行，在包括民進黨、民眾黨立委共同參與下，IPAC正式宣布台灣成為會員國，並由綠營的范雲、白營的陳昭姿擔任台灣在IPAC的共同主席。

根據IPAC規定，要在朝野立委共同參加下，擔任聯席主席才可以入會。此次民進黨的部分，由立委林楚茵、王定宇 、 范雲、陳培瑜 、 洪申翰、 吳沛憶 、 莊瑞雄 、 陳冠廷、 張雅琳等一起參加這項年度盛會。

另外，民眾黨則有立委陳昭姿、吳春城到場。因此，IPAC正式宣布台灣成為會員國，而范雲、陳昭姿則擔任台灣在IPAC的共同主席。

對此，范雲指出，這次IPAC不但在台灣舉辦年度峰會，更在峰會上宣布台灣的加入，顯示作為IPAC成員的35國共250名國會議員，對台灣身體力行的支持。

范雲說，台灣加入IPAC，是台灣參與國際聯盟的重要里程碑。范雲表示，擔任共同主席是榮幸、更是很大的責任。她會致力於深化台灣與IPAC成員國的夥伴關係，也會努力分享台灣對抗中共威權擴張的經驗給國際盟友。

陳昭姿則說，台灣應該成為一個主權獨立的國家，這個立場她始終如一沒有改變，有任何能為台灣民主努力的機會，她都會把握且珍惜，非常榮幸能夠參與此盛會。

陳昭姿也強調，民眾黨堅定捍衛台灣主權的立場毋庸置疑，抹紅造謠的慣用伎倆，實在大可不必。