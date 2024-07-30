陸委會證實「翻船案」有給撫慰金　來源是「不具名的熱心人士」

▲兩岸代表協商達成共識後，赴靈堂祭拜遇難者。（圖／記者林名揚翻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

兩岸今（30）日就「0214陸船翻覆案」協商並達成共識，傳出我方政府給予遇難者家屬撫慰金每人150萬元人民幣（約640萬元新台幣）。陸委會主委邱垂正下午證實家屬有獲得撫慰金，但來源不是公務預算，而是不願公開姓名的熱心人士。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正在記者會上提到，給付給家屬人道關懷的慰問金純粹是基於人道關懷，不涉及司法調查的進度與結果，「撫慰金的來源不是公務預算，是由關心兩岸互動的企業家及熱心人士所提供的善款。」

外傳撫慰金的金額是150萬元人民幣，邱垂正指出，提供善款的人士不願公開姓名，也不願公開金額，政府尊重他們的意願。

邱垂正強調，政府對於此一執法意外事件的處理原則和立場沒有改變，堅持「依法執法」立場，堅定在我方海域的管轄及執法權力，並尊重司法調查，以釐清事實真相。

不過，邱垂正也提到，政府同時更以「人道關懷」為優先，對於遇難家屬失去親人的傷痛煎熬，我方多次表達遺憾、致以歉意並給予撫慰，使其獲得關懷照顧，今天本會梁文傑副主委等、海巡署長及金門縣政府、紅會等各界人士，也特別到公祭現場致意慰問，表達善意及關懷。」

▼我方將遺體及船隻發還陸方。（圖／記者林名揚翻攝）

