「陸船翻覆案」圓滿落幕　徐巧芯讚：驗證兩岸若互信事情就有解

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

兩岸30日派出代表在金門針對「0214陸船翻覆案」進行協商並達成共識，事件圓滿落幕。對此，國民黨立委徐巧芯昨（30日）表示，過去總質詢，她就希望事件盡快協商，因為這是人道事件，不是政治事件，而現在終於落幕，對兩岸都是好事，驗證她長期以來強調，兩岸若有政治互信，多簡單的事情都可以解決，每位追蹤此事的人，都讓兩岸的危機得以化解，值得肯定。

徐巧芯在臉書發文表示，兩岸政府針對「金廈海域事件」協商終於重新開啟，這是好事一樁。實際上，她在總質詢就向行政院長卓榮泰表示，希望事件能盡快恢復協商，因為這是人道事件，不是政治事件。

徐巧芯表示，罹難者的遺體一直放著根本不是辦法，「否則賴清德總統在任4年，也要讓遺體在金門放1千多天嗎」？當下卓院長即表示，會盡快重新協商。

徐巧芯指出，而30日事件終於有了進度、圓滿落幕，海巡署長張忠龍於金門殯儀館致詞時，再次道歉，對家屬所受煎熬表達歉意，希望家屬節哀。另外，根據報導，台灣也給予撫慰金150萬人民幣，並歸還2具遺體和被扣漁船，陸委會副主委梁文傑也會出席公祭。

徐巧芯認為，這驗證了她長期以來的強調，兩岸若有政治互信，不管多簡單的事情都可以快速解決；反之，很簡單的事情卻要花上很久時間，事倍功半，大家並不樂見。

最後，徐巧芯強調，此次事件能夠順利落幕，對兩岸都是好事，除了政府以外，包含陳玉珍委員、高金素梅召委、內政委員會的立委，以及每位追蹤此事的人，都讓兩岸的危機得以化解，值得肯定。

▼「0214大陸漁船翻覆案」兩岸代表達成協商，將遺體及船隻發還陸方。（圖／記者林名揚翻攝）