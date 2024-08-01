年輕妹求救LINE對話曝　台肥主管竟問「很飢渴嗎」

▲鹽水農會有多位女員工遭台肥主管騷擾，而有員工向上反應，農會的處置方式卻讓人心寒。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

圖文／CTWANT

台灣肥料公司南部C姓主管遭控對鹽水農會3名女職員性騷擾，在言語和肢體都有不當舉動，而約聘雇職員恩恩（化名）向上反應，鹽水農會主管卻在看完監視器後，不斷施壓稱C男「沒碰到」，年輕的恩恩不敢反抗、咬牙吞下，農會竟提早在7月以合約到期為由將她解聘，也讓恩恩無比寒心。

鹽水農會內部員工阿國（化名）指控，C男多次藉著洽公之名來到鹽水農會，卻對辦公室的3名女職員有不當語言和肢體碰觸，3月下旬更曾在恩恩處理文件時蓄意靠近，噁心詢問「寫東西這麼靠近，你是不是很飢渴」，更伸手戳其腰側。

恩恩當下被嚇到彈起，立刻大哭跑進附設超市離開現場，她事後得知C男早已是慣犯，幾經思考後決定在阿國的幫助下向台肥反應，但農會的處理卻讓人無比失望。

▲鹽水農會前員工阿國（化名）不滿同事恩恩遭騷擾後，被提早解雇，決定挺身說出真相。（圖／方萬民攝）

阿國回憶，台肥北部總公司肥料行銷組康姓組長，以及南區營業所陳姓經理接獲通報後，3月底到鹽水農會了解狀況，農會主管調出當天監視器釐清真相，話裡話外卻暗示要恩恩「吞下去」。

「我們主任就看著監視器，一直說『沒碰到啊』。」阿國說，當日監視器畫面清楚拍下恩恩彈起並飛奔出門的畫面，農會主管看著螢幕，不斷稱C姓主管未碰觸恩恩身體，絲毫不顧同事感受。恩恩不敢反抗，只能唯唯諾諾回應，將所有勉強和不甘嚥進肚子裡，而忍讓換來的並非海闊天空，竟是自己遭提早結束勞動契約的噩耗。

阿國提到，恩恩於2023年11月入職，領的是每月2萬7470的最低工資，而約聘雇在面試時說好是一年一約，恩恩卻在4月被要求簽下4月1日到7月底的勞動契約，並於7月1日通知她勞動契約屆滿，以合約到期為由逼她離開，恩恩只能默默收拾包袱離開傷心地，他自己也因不滿農會作為，主動請辭以表抗議。

為何農會寧可委屈同事，也不敢得罪台肥？阿國說，鹽水是農業大鎮，全區農耕土地達3323.86公頃，占土地總面積63.62%，其中耕作地更高達為3,302.83公頃，占農耕土地的99.37%，全區約1/4的人口從事農業，主要作物為高粱和肥料用的硬質玉米，經濟作物則包括小番茄、洋香瓜和木瓜等。

「一反應性騷擾這件事，當月的肥料就晚了2星期。」阿國說，鹽水農會每年要斥資4500萬元向台肥購買肥料，平均每月1到2次由拖板車送來，再通知農友前來領取，而C男性騷擾事件曝光後，台肥的肥料便立刻延遲約半個月，農民們苦苦等待卻「無肥可用」，彼此的緊密關係恐也是讓農會無法「硬氣」的主因。

▲恩恩遭不當碰觸後，嚇得立刻離開現場並大哭，隨後傳訊息向同事求助。（圖／讀者提供）

阿國表示，台肥曾承諾調查結果出來會告知恩恩，案發至今超過4個月，恩恩卻始終沒有接到任何消息，農會更疑似違法，接獲申訴後卻未啟動相關調查，沒有解決問題還解決了「提出問題的人」，此處置辦法也讓基層員工忿忿不滿，希望農會能給出交代，別助長性騷擾歪風橫行。

鹽水農會總幹事邱子軒回應表示，調閱監視器時未發現明確觸碰行為，由於監視器只有錄影功能，無法清楚釐清2人當下的對話，女員工也拿不出相關證據證明此情節，由於該名女員工擔心農會恐會「吃案」，農會因而交由當事人與台肥溝通，並未再深度介入。

至於農會是否有依職場性騷擾申訴調查流程，通知地方主管機關和成立調查小組，邱子軒指農會有內部「紀錄」並依法處理，而她原本表示可提供相關紀錄，後又改口說經內部調查，相關資料決議不對外提供。

台肥私下透露，案件調查主導權應屬案發地的鹽水農會，公司對於性騷擾案件零容忍，如調查屬實將予以重懲，本刊至截稿前則未接獲台肥正式回應。

延伸閱讀

▸ 台肥鹹豬手1／噁問農會年輕職員「很飢渴嗎」 南部主管遭控是性騷慣犯

▸ 寵物情緣／愛犬突發病「毛掉光光」...店家致歉願換狗 唐玲哽咽：牠醜我也愛牠

▸ 影爆點／Disney+現象級影集《大熊餐廳》第三季報到！地獄廚房前進米其林摘星