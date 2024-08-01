　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

總是沒看到 LINE 訊息？官方親授 5 訣竅。（圖／達志／美聯社）

▲總是沒看到 LINE 訊息？官方親授5訣竅。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

快檢查LINE電腦版本！LINE官方在8月要結束對電腦版8.3.0以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時也無法使用應用程式。此外使用者若總是漏掉重要的 LINE 訊息，之所以沒看到通知，可能與手機內部的設定有關，對此 LINE 官方也揭曉5項設定小訣竅，讓通知更加即時。

總是漏掉重要LINE 訊息？　官方揭曉 5 項設定小訣竅：通知變即時

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲總是沒看到 LINE 訊息？官方親授 5 訣竅。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

LINE 官方在最新部落格文章揭曉 這些小訣竅，若為 iPhone 用戶，想要準時收到 LINE 通知，官方建議關閉「專注模式」或「低耗電模式」，前者可以在「設定」＞「專注模式」內關閉，後者則是在「設定」＞「電池」，就可以找到開關。

LINE 表示，這兩種模式都會影響通知的即時性，建議想要立即收到通知，就要先暫時關閉。另外，Android 用戶可以從3項設定下手，分別為「開啟通知設定」、「顯示於上方」和「允許背景活動」。

Android 用戶先是進入手機內部的「設定」＞「應用程式」找到「LINE」＞「通知」，並且將「顯示通知」開啟，這樣才能確保 LINE 每次有訊息、來電的時候，手機會確實跳出通知。

再來就則是在「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞開啟「顯示於上方」（或顯示在其他應用程式上層），這項設定可以確保用戶使用其他 App 的時候，LINE 還是能夠跳出通知，不被遮蔽。

第三步則是確認「允許背景活動」，同樣在手機內的「設定」＞「應用程式」＞「LINE」，找到「電池」並開啟「允許背景活動」功能，此作法可避免手機在省電模式之下，略過了 LINE通知的訊息。

延伸閱讀
冷氣裝一周「吹25度不涼」　網看陽台：裝10台一樣不會冷
小姑把尪當許願池…生日狂討貴重禮物　人妻轟「怎麼有臉」反遭嗆：還好吧
她生下雙胞胎出院才3天　遭婆婆怒斥「還不做家事」

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
中華隊本屆奧運首面獎牌入袋　拳擊美少女吳詩儀拚進4強
林昀儒4比0輾壓約基奇　勇闖巴黎奧運男單8強
最終戰被好友依瑟儂打敗　戴資穎淚崩：蠻殘酷的
戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽
王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聽信吃黑蒜能改善脂肪肝！她「每天嗑2顆」肚子痛爆就醫

LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

農曆七月靠普渡「招財補運」？　命理專家警告：別請鬼拿藥單

颱風造成路基流失！太平山蹦蹦車8／6起局部復駛　票價降至80元

青少年自殺率飆升　專家憂「人際關係24小時營業」加劇困境

裝潢碰到鬼門開怎辦？專家提醒：家具不要就定位

「碧潭都市傳說」民眾黨美女發言人也落水　當地居民：必死之潭

高雄26歲女乩童「關公上身」騎白馬拿關刀　身分曝光：超正4寶媽

「蘇花安」部落諮商投票　秀林鄉克尼布部落193：1壓倒性通過

北市國小代理教師涉偷拍　教育局：即刻解職「設緊急應變小組」

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

被教練爆第3趟險嗆水　王冠閎奧運無緣決賽

全紅嬋今首秀 遇到發育期難關｜20240731 ET午間新聞

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

李晧禎缺席中職明星賽　自費進場曝：有點傷心

「選手村房間沒窗簾」　奧運田徑美女怨沒隱私

聽信吃黑蒜能改善脂肪肝！她「每天嗑2顆」肚子痛爆就醫

LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

農曆七月靠普渡「招財補運」？　命理專家警告：別請鬼拿藥單

颱風造成路基流失！太平山蹦蹦車8／6起局部復駛　票價降至80元

青少年自殺率飆升　專家憂「人際關係24小時營業」加劇困境

裝潢碰到鬼門開怎辦？專家提醒：家具不要就定位

「碧潭都市傳說」民眾黨美女發言人也落水　當地居民：必死之潭

高雄26歲女乩童「關公上身」騎白馬拿關刀　身分曝光：超正4寶媽

「蘇花安」部落諮商投票　秀林鄉克尼布部落193：1壓倒性通過

北市國小代理教師涉偷拍　教育局：即刻解職「設緊急應變小組」

戴資穎腳傷「最後一舞」感動台人　賴清德：小戴，真的辛苦妳了

加拿大軍艦通過台灣海峽！加國防長證實　重申維持自由印太

F-16將編隊衝場！　空軍嘉義基地營區開放有看頭

陳宇宏遭球迷「髒話狂飆」出征　他自責道歉：抱歉讓你們失望了

戴資穎忍傷「原以為無法打奧運」　淚崩祝好友依瑟儂贏到最後

Lexus陸地頭等艙「LM 350h印度開始交車」售價約新台幣785萬起

吳詩儀巴黎奧運銅牌起跳　為什麼拳擊比賽沒有銅牌戰？

搜救畫面曝光！3登山客凱米前夕上山「全罹難」　遺體將吊掛下山

聯合國：以色列「水刑、放狗咬」酷刑加薩囚犯

獨／消防警笛狂響閃燈60秒！救災車原地不動　「特殊任務」讓人淚崩

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

相關新聞

猩球崛起是真的？最新研究：黑猩猩可能「一直都能說話」

猩球崛起是真的？最新研究：黑猩猩可能「一直都能說話」

在過去，科學家始終認為，人類有別於其他靈長類近親的最大區別，就是人類擁有語言能力。不過近日有科學期刊刊載文章，有科學家認為，古猿可能已經在心理和大腦層面具備了說話的條件，而這項發現也為人類語言進化提供了重要線索。

農曆七月「招財補運」？命理專家警告：別請鬼拿藥單

農曆七月「招財補運」？命理專家警告：別請鬼拿藥單

《魔法阿媽》睽違26年回來了　團隊宣布拍續集

《魔法阿媽》睽違26年回來了　團隊宣布拍續集

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

妹子飛日本3度被攔！安檢傻問：我很可疑？

《驀然回首》獲盛讚　河合優實首度挑戰聲優

《驀然回首》獲盛讚　河合優實首度挑戰聲優

關鍵字：

周刊王LINE通知

讀者迴響

熱門新聞

戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

吳詩儀拚進4強　中華隊本屆奧運首面獎牌

戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

快訊／紀卜心道歉了！

新竹夏令營15歲女學生玩漂漂河　卡石縫溺水亡

外面一片汪洋！「擋水神器」守住百年米廠　2萬人震撼

王齊麟「神技回球」贏中國！4萬人嗨：躺贏

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

林昀儒4比0勇闖巴黎奧運男單8強

柯震東心疼戴資穎「跟著哭了」　隔空打氣喊：妳是最棒的！

戴資穎淘汰淚崩　周天成暖心鼓勵

戴資穎瀟灑道別退休願望曝

火辣Coser偷吃歌手！小王嗆：你女神求我上

撂倒中國闖8強　麟洋配展現拚搏態度

「中國新垣結衣 」瘦過頭比基尼空杯走光

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

J.K.羅琳批「中華隊奧運國手」　發文質疑林郁婷性別爭議

粗心媽上車直接發動開走　留女兒後方追喊：媽媽...

姚元浩看鬼鬼包便當：很像廚餘　郭泓志被爆「鮑魚洗到哭」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面