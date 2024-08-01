LINE官方揭5訣竅！不再漏掉重要訊息

▲總是沒看到 LINE 訊息？官方親授5訣竅。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

快檢查LINE電腦版本！LINE官方在8月要結束對電腦版8.3.0以下版本的支援服務，若用戶不及時更新，屆時也無法使用應用程式。此外使用者若總是漏掉重要的 LINE 訊息，之所以沒看到通知，可能與手機內部的設定有關，對此 LINE 官方也揭曉5項設定小訣竅，讓通知更加即時。

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▲總是沒看到 LINE 訊息？官方親授 5 訣竅。（圖／翻攝自LINE官方部落格）

LINE 官方在最新部落格文章揭曉 這些小訣竅，若為 iPhone 用戶，想要準時收到 LINE 通知，官方建議關閉「專注模式」或「低耗電模式」，前者可以在「設定」＞「專注模式」內關閉，後者則是在「設定」＞「電池」，就可以找到開關。

LINE 表示，這兩種模式都會影響通知的即時性，建議想要立即收到通知，就要先暫時關閉。另外，Android 用戶可以從3項設定下手，分別為「開啟通知設定」、「顯示於上方」和「允許背景活動」。

Android 用戶先是進入手機內部的「設定」＞「應用程式」找到「LINE」＞「通知」，並且將「顯示通知」開啟，這樣才能確保 LINE 每次有訊息、來電的時候，手機會確實跳出通知。

再來就則是在「設定」＞「應用程式」＞「LINE」＞開啟「顯示於上方」（或顯示在其他應用程式上層），這項設定可以確保用戶使用其他 App 的時候，LINE 還是能夠跳出通知，不被遮蔽。

第三步則是確認「允許背景活動」，同樣在手機內的「設定」＞「應用程式」＞「LINE」，找到「電池」並開啟「允許背景活動」功能，此作法可避免手機在省電模式之下，略過了 LINE通知的訊息。

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