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奧運狂粉40年來親赴7屆奧運　「花33萬買門票」滿身戰利品

巴黎奧運／奧運狂粉40年來親赴7屆奧運現場　她「滿身戰利品」花33萬買門票

▲66歲超級奧運粉絲花33萬買巴黎奧運門票。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

巴黎奧運這幾天入場人數不如預期，多項比賽觀眾席出現大量空位，為了吸引更多民眾，主辦單位調降部分比賽票價，最低只要15歐元（約新台幣535元）。來自美國加州的奧運狂粉參加過7場奧運會，40年來她把蒐集到的國旗、徽章和吊飾全穿戴在身上，成為巴黎街頭一大亮點。

巴黎奧運／奧運狂粉40年來親赴7屆奧運現場　她「滿身戰利品」花33萬買門票

▲女子手中揮舞各國旗幟，全身上下都是奧運別針。（圖／達志／美聯社）

從外電照片可見，這名女子手中揮舞各國旗幟，全身上下都是奧運別針，帽子上還掛滿吊飾，她就是已接連走訪7屆奧運現場的奧運狂粉，薇薇安羅賓森（Vivianne Robinson）。

巴黎奧運／奧運狂粉40年來親赴7屆奧運現場　她「滿身戰利品」花33萬買門票

▲自1984年對奧運產生興趣後，她接連走訪多個奧運現場。（圖／達志／美聯社）

根據《路透社》報導，這位奧運的超級粉絲，自1984年對奧運產生興趣後，接連走訪多個奧運現場，包括美國洛杉磯、亞特蘭大、澳洲雪梨、希臘雅典、英國倫敦、巴西里約熱內盧和今年的巴黎奧運。

除了到賽場觀賽外，薇薇安也會穿上耗時多年拼湊製成的「奧運服」，亮眼造型也讓薇薇安成為社群平台紅人，在IG或TikTok上都能看見她的身影，據薇薇安表示，「當你穿著這樣的衣服，其實可以遇到很多人，我也透過這種方式來認識世界」。

巴黎奧運／奧運狂粉40年來親赴7屆奧運現場　她「滿身戰利品」花33萬買門票

▲薇薇安這趟買了38場比賽的門票。（圖／達志／美聯社）

66歲的薇薇安這趟買了38場比賽的門票，以及花了1600美元，約台幣5.3萬元的開幕典禮座位，總花費將近33萬台幣，她花了8年、做兩份工作，白天到洛杉磯海灘上販售米粒項鍊，晚上則去包裝雜貨，總算存夠錢親赴巴黎見證這場運動盛會，為了搶奧運門票，薇薇安還以母親和妹妹的名義來增加抽中機率，不過她到了巴黎後才發現，自己根本沒有足夠時間觀看所有賽事。

巴黎奧運／奧運狂粉40年來親赴7屆奧運現場　她「滿身戰利品」花33萬買門票

▲薇薇安兼2份工作，花費8年時間，總算存夠錢親赴巴黎見證這場運動盛會。（圖／翻攝自X）

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