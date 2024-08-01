年輕妹哭：那個台肥的走了跟我講！　主管遭控是性騷慣犯

▲台肥南部C姓主管遭鹽水農會職員控訴不當對待，甚至噁心詢問年輕女性「很飢渴嗎」。（圖／本刊繪圖組）

圖文／CTWANT

台灣肥料公司是國內第一大肥料生產供應者，7成農產品仰賴其供應，台肥也因而與各地農會關係緊密，記者卻接獲投訴，指台肥南部一位C姓主管藉著職務之便性騷擾鹽水農會多位女職員，曾噁問女職員「很飢渴嗎」、「妳老公都沒有我這樣對不對」，或以按摩名義觸碰女性小腿，有約聘雇女職員不堪其擾，向上反應後卻遭解聘，其他員工無法接受，決定說出真相。

鹽水農會前員工阿國（化名）回憶，C男負責南部的肥料相關業務，而鹽水是農業大鎮，每年都要購入約4500萬元肥料，C男則以洽公之名時常「拜訪」，卻趁著無人注意時伸出鹹豬手。

阿國提到，C男於2024年3月27日再次造訪，當時辦公室的其他人都在外公出，僅他與20多歲的約聘雇女職員恩恩（化名）在辦公室，恩恩在自己的座位上處理文件，C男則順勢坐在恩恩隔壁位置，並蓄意靠近觀察恩恩的一舉一動。

▲台灣肥料公司是全台最大肥料供應商，因而與各地農會關係緊密，其主管卻遭控藉職務之便性騷擾農會女職員。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

「C男問恩恩，『你寫東西靠那麼近，是不是很飢渴？』」阿國說，C主管除了言語性騷擾外，甚至伸手戳恩恩的腰側，恩恩當下立刻跳起並離開座位，跑到農會外的超市遠離C男，途中並傳訊息給阿國尋求幫助，表示「那個台肥的走了跟我講」，更在極度不安之下崩潰大哭。

此事在農會曝光後，其他女員工紛紛為恩恩打抱不平，更有女職員透露C男早已是慣犯，除了恩恩之外，還有其他2位女員工同樣遭受其言語和肢體的不當對待。

據了解，C男自稱善於推拿之道，某次來鹽水農會時便提議要幫20歲出頭的女職員慧慧（化名）按摩，慧慧明確拒絕後，C男仍不斷靠近，並表示「抓兩下而已，你就知道會很舒服」，接著強行摸上慧慧小腿，慧慧頓感不悅，卻因害怕C男的影響力而不敢聲張。

此外，C男也多次接近農會內的已婚職員真真（化名），除了蓄意「貼」在真真身邊之外，還會伸手觸碰其瀏海和頭髮，更語帶暗示詢問「妳老公都沒有我這樣對不對」，噁心舉動讓真真不堪其擾。

阿國提到，在得知同事們也曾遭受C男騷擾後，恩恩向自己求助，希望能制止其再有不當行為，他則致電台肥總公司反應此事，而台肥總公司肥料行銷組康姓組長，以及南區營業所陳姓經理接獲通報後，也抵達鹽水農會了解狀況，最終卻沒有換來期待中的正義，反害恩恩失去工作，讓農會的同事們全都氣憤難耐。

▲鹽水區是農業大鎮，全區有超過6成土地用作農耕，因而對肥料需求十分迫切。（示意圖／台肥提供）

鹽水農會總幹事邱子軒回應表示，調閱監視器時未發現明確觸碰行為，由於監視器只有錄影功能，無法清楚釐清2人當下的對話，女員工也拿不出相關證據證明此情節，由於該名女員工擔心農會恐會「吃案」，農會因而交由當事人與台肥溝通，並未再深度介入。

至於農會是否有依職場性騷擾申訴調查流程，通知地方主管機關和成立調查小組，邱子軒指農會有內部「紀錄」並依法處理，而她原本表示可提供相關紀錄，後又改口說經內部調查，相關資料決議不對外提供。

台肥私下透露，案件調查主導權應屬案發地的鹽水農會，公司對於性騷擾案件零容忍，如調查屬實將予以重懲，本刊至截稿前則未接獲台肥正式回應。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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