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小姊妹2人「只買1顆肉圓」！老闆1暖舉2.3萬人讚爆：用新台幣下架

▲▼ 。（圖／）

▲桃園一間路邊攤，見小姊妹2人只買一顆肉圓，老闆默默多夾一顆給她們。（圖／翻攝自臉書／我是楊梅人）

圖文／CTWANT

桃園楊梅一名網友日前經過一間路邊攤，目擊到一對小姊妹點餐時，2人只點了一顆肉圓，但老闆卻默默多夾一顆給她們，而這也讓該名網友忍不住讚道「老闆好暖，祝您生意興隆」。

該網友在臉書社團「我是楊梅人」發文分享道，她在秀才路郵局前面的臭豆腐肉圓攤排隊時，前方的一對小姊妹僅點了一顆肉圓，老闆驚訝地再次確認數量時，2個小妹妹也只是靜靜點頭。

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隨即，老闆就多夾一顆肉圓放到她們的碗裡，而這一幕便讓原PO感嘆，「不論妹妹是因為肚子不餓只點一顆，還是其他原因，都覺得老闆好暖，祝您生意興隆歐」。

貼文一經曝光，迅速吸引了超過2.3萬人按讚，紛紛留言直呼，「好人有好報」、「被老闆那份心暖到」、「暖暖的老闆生意興隆健康平安快樂」、「一個肉圓對老闆來說可能只是少賺個幾十元，但是那個舉動對小妹妹來說：卻是溫暖的」。

也有不少人表示，「這種就是要用新台幣下架他」、「改日專程去捧場」、「世間有愛，人間溫暖。買起來了」、「老闆人很好，年輕有為，改天去捧場」。

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