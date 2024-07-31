柯文哲嗆王定宇「為何每天造謠」　批賴政府製造衝突對立、民主退步

記者袁茵／台北報導

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）30日在民進黨、民眾黨立委參與下，正式宣布台灣成為會員國，結果當天早上民進黨立委王定宇卻指控，民眾黨立委沒參加會議，導致無法出席內部會議，隨即被民眾黨團用照片打臉。民眾黨主席柯文哲批評，王定宇是真的不知道，還是知道卻故意要造謠？並稱總統賴清德領導的政府專門製造內部衝突對立，是民主退步、走向獨裁。





▲柯文哲時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲今天下午3時臨時在台玻大樓召開記者會，柯文哲先表示，昨天台灣正式加入IPAC 對中政策跨國應對聯盟，感謝IPAC跟全世界支持自由民主人權的夥伴，大家聚集在台灣、支持台灣，也提升台灣的能見度。

柯文哲提及，台灣能正式加入成為會員，很重要一個理由是民眾黨有參加，因為IPAC是反獨裁、反威權的國際組織，規範要有跨黨派成員共同入會，此次因為民眾黨參與、立委陳昭姿成為共同主席，可以一起討論國際趨勢與對中政策，這是好事。

柯文哲指出，很遺憾的是，民進黨的外交國防委員會召委王定宇，「你是真的不知道，還是知道故意要造謠？」王說因為民眾黨不參加才導致無法參加會議，但事實上在還沒成為會員國前，本來就不能參加會議，而民眾黨立委也有報名，「無法理解的是，為什麼王定宇你要每天在這個社會造謠？然後很多媒體接著跟進。」

柯文哲強調，「我要敬告民進黨，台灣不是民進黨的專利，造謠也不是一個治理國家的好方法。」昨天看到總統賴清德在IPAC峰會上慷慨激昂，但「你領導的政府造謠、專門製造內部衝突、對立，這是民主退步、走向獨裁，看不出哪個地方民主、反威權。」

柯文哲說，昨天金門中國籍漁船翻覆事件落幕，台灣道歉、賠償，問題是談判過程有沒有公開透明或檢討改進？還是根本就是黑箱作業，到底談了什麼？整天說要守護民主、主權，但沒有公開透明，到底在守護了什麼東西？

最後，柯文哲稱，民眾黨今年年初進入國會時，希望做到憲政改革、國會改革、司法改革與媒體改革，很遺憾在這段時間，民進黨怎麼會放任名嘴每天在政論節目在那造謠、當政治打手，這是他感到非常遺憾的地方，「現在民進黨既然都已經執政，當家不鬧事，認真工作，不要每天在台灣社會製造衝突對立」。