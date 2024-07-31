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快訊／蔡英文時代「原轉會」謝幕　賴清德轉交政院推原民希望工程

▲▼前總統蔡英文時代的「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，歷經8年謝幕，賴清德政府則轉由政院繼續推動原住民希望工程。（圖／總統府提供）

▲前總統蔡英文時代的「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，歷經8年謝幕，賴清德政府則轉由政院繼續推動原住民希望工程。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文時代設立的「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」，8年來做為政府與原住民族溝通平台，如今已完成階段性任務謝幕。不過，總統府發言人郭雅慧31日表示，語言文化、深化自治、原鄉建設及族人權益保障等相關工作不會就此停止；因此，賴清德政府後續將轉由「行政院原住民族基本法推動會」，在原轉會8年累積的成果基礎上，持續深化推動原住民希望工程。

郭雅慧表示，鑒於轉型正義工程未能回應原住民族歷史正義，原轉會自105年底展開運作，迄113年5月止，歷經3屆，共召開21次委員會議，協助政府逐步推動原住民族歷史正義及轉型正義工作。

她指出，迄今已還原許多被忽略的歷史真相，也累積豐碩的社會溝通成果，包括逐步落實原住民族土地正義、推動原住民族語言正式成為國家語言、制定原住民族健康照護政策、建立原民多元史觀並納入學校教育體系、完成蘭嶼核廢料貯存場真相調查與補償、促使修正礦業法並加入諮商同意機制等，都有具體進展，且各項政策方針已朝正確方向前進。

郭雅慧表示，考量轉型正義工程已回歸權責機關推動，總統府「原轉會」也已達成政策目標，而第3屆原轉會委員在任期屆滿時，期待用適當形式銜接，因此，總統賴清德已請行政院長卓榮泰秉持「族群主流化」思維，運用行政院「原推會」的跨部會機制，接手政策執行，持續推動原住民希望工程。

郭雅慧指出，賴清德期盼政府除了進行保障、促進原住民權益的各項工作外，更高的目標是要尊重、肯定原住民族，讓台灣這塊土地上各個族群都能平等、自在的生活，讓台灣社會邁向和解共榮的目標。

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