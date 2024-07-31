日海水浴場驚見「劇毒水母」！和歌山緊急關閉　禁泳客下海

▲日本2間海水浴場發現僧帽水母，因此緊急關閉。（圖／和歌山縣新宮市）

記者王佩翊／編譯

日本和歌山縣的那智勝浦町「那智海水浴場」以及新宮市「三輪崎海水浴場」28日、29日相繼發現具有劇烈毒性的水母「僧帽水母」。兩地市政府緊急宣布暫時關閉海水浴場並禁止民眾下海游泳。當局提醒民眾，即使是被沖上岸的死亡僧帽水母，仍然具有極大危險性，絕對不可觸碰。

根據《紀伊民報》報導，僧帽水母的浮囊部分全長約5至10公分，觸手則能向外伸展。他的浮囊形狀極度日本平安時代的黑色禮帽「烏帽子」，外觀如同藍白色的透明塑膠袋。這種水母的觸手帶有劇毒，若被刺中，會感受到如電擊般的劇烈疼痛。

根據那智勝浦町觀光企劃課透露，監視員28日下午3時左右在「藍海灘那智」發現約20隻的僧帽水母被沖上岸，隨即宣布禁止民眾下海。而在29日又再度發現數隻水母。

由於30日、31日早上並未再度發現水母，因此當局31日上午10時重新開放海水浴場，但因為有遊客通報稱，疑似被水母刺傷，因此只能再度關閉海水浴場。

新宮市農林水產課則表示，29日傍晚有市民通報在三輪崎海水浴場發現僧帽水母，前往現場的確發現1隻。考量到水母的危險性，因此自30日起禁止泳客下海遊泳。預計8月1日將使用無人機進行進一步調查後，再決定是否重新開放。