文化外交傳佳音　日本大阪市議員將促成大阪水道與台南水道實質交流

▲台南山上花園水道博物館，30日迎接來自日本大阪的18位市議員前來參訪，在台灣看到規模如此龐大且與日本水道相似的風格，也讓議員們非常驚豔。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南山上花園水道博物館，30日迎接來自日本大阪的18位市議員前來參訪，由於博物館的前身為台南水道，是日治時期由畢業於東京帝國大學的土木技師濱野彌四郎所規畫建造，在台灣看到規模如此龐大且與日本水道相似的風格，也讓議員們非常驚豔。

日本大阪市議員並表示，大阪也有水道博物館「大阪市水道局」，回國後將全力促成台灣與日本雙方之間，水道博物館的交流，達成實質文化外交。





甫經歷過7月24日至26日凱米颱風侵襲，受到重創的水道博物館有70餘棵樹木傾倒、巨大枝條段落，但在園區同仁齊心合作與趕工下，7月30日下午迎接18位大阪議員參訪，來訪議員對原本滿目瘡痍的水道博物館，能在如此短的時間內迅速整頓復原深感佩服，更肯定工作人員用心維護如此廣大的園區；在參訪時，也對園區古蹟結合科技設置的AR導覽APP、水旅程多媒體等感到驚奇，在體驗的過程中驚呼聲與笑聲不斷。





台南文化局長謝仕淵表示，水道博物館不僅是現在全國保存最完整的日治時期水道設施，其設備、規模以及重要文物如快濾桶等，包含台灣、日本可能也已是絕無僅有，卻是公衛發展史中非常重要的一塊，因此不論是過去曾要上國際期刊的水道煙囪耐火磚，還是主建築、內部設備，都極具保存與研究價值，也具有成為國際級景點的條件，能夠幫助台灣推廣國際交。





世界博覽會自第一屆於1851年舉辦起至今已170餘年，2025年則將於大阪舉辦，為了促進台日間的文化交流與友誼，這次來訪的議員們也攜帶了大阪萬國博覽會的紀念品贈送，並邀請水道博物館一同前往共襄盛舉，館方則運用日治時期由日本親王親臨手植，現已凋零的親王松(琉球松)製作成有祈福、開運等正面意義的注連繩作為回禮，館方用心更獲得貴賓們一致讚嘆。