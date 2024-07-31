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西裝男拉麵店「當眾掏鳥」畫面曝！朝餐券機尿尿　店家怒肉搜

▲▼西裝男拉麵店「掏鳥」　朝餐券機撒尿。（圖／Ｘ／@susuriba_）

▲店家公開男子的惡劣行徑。（圖／Ｘ／@susuriba_）

記者王佩翊／編譯

日本沖繩縣那霸市松山一間拉麵店31日凌晨發文求助稱，有一名男客人竟趁著店員不注意，對著店內自助點餐的餐券機撒尿，導致機台被汙染，因此憤而將該名客人的「掏鳥」畫面公開，揚言要抓到這名惡質男子。

拉麵店「沖繩麵susu riba」（沖縄そば ススリバ）31日凌晨在社交軟體X公開一段影片，並直接將無碼截圖公開。只見影片中有一名身穿灰色西裝套裝的男子疑似喝醉酒，搖搖晃晃地走到店門口的餐券機前。

他疑似把餐券機當作小便斗，竟當場拉下褲子拉鍊，並掏出生殖器，開始對準機台尿尿。當時雖然有其他人經過，但是以為該名客人只是在購買餐券，因此並未特別注意。而根據店家表示，男子在亂尿尿之前，疑似還打破店內的餐具。

店家事後直接將男子的生殖器無碼照公開，並憤怒表示，「絕對不能原諒。先是打破餐碗，然後還破壞餐券機。我一定要抓到這個人，讓他買一台新的餐券機賠我。我們絕對不可能讓其他顧客使用這個機台購買餐券。請大家一起幫忙找人。」

該段影片隨即在X上獲得842萬次觀看，也有網友建議店家先向警察備案，因為監視器畫面已經可以當作完整的證據。

 

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