日本友誼市賣芒果挺台南　黃偉哲：展現實質城市外交成果

▲日本友誼市賣芒果挺台南，黃偉哲市長展現實質城市外交成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲多年來以實質的城市外交，向友誼市行銷台南，許多日本友誼市都配合響應，除了日本水上町將學生，營養午餐吃芒果的日子定為「台南芒果日」，山形市、弘前市也都不約而同在當地辦理活動販售、推廣台南芒果。

山形市2017年與台南締約後已多次在當地活動設攤介紹台南，今年7月6日、7日更選在人來人往的公路休息站「道之驛山形藏王」舉辦台南芒果推廣銷售活動，由於民眾踴躍參加，現場大排長龍，所有品項都於營業時間結束前全部完售！

會場也播放黃偉哲市長祝賀影片、設置展板介紹雙方交流，期讓市民全面性地了解台南山形市。7月初該市佐藤孝弘市長也剛率51人市民團造訪台南，當時黃偉哲特別送上有多種芒果的「芒果寶盒」以及紅白火龍果、鳳梨等，希望訪團回國後將台南水果的美味介紹給更多朋友。

日本弘前市多年來與台南市進行蘋果與芒果的交流，自2012年起每年7月都在當地百貨公司辦理小型芒果特賣會，11月再到台南辦理文化物產展，期間僅因疫情爆發中斷。今年弘前市在疫後再度辦理台南芒果特賣會，並特別改至「蘋果公園」辦理。弘前市表示該公園有賴清德總統在台南市長任內種植的「總統之樹」，再加上本次賣場以台南400意象海報裝點，並發放台南芒果文宣及觀光文宣，希望藉此讓弘前市民們更了解友誼市台南。

黃偉哲市長對於許多日本友誼市的城市外交及行銷上的努力都秉持著感恩的心情，認為台南用心推動實質城市外交，日本友誼市都有感受到，未來也會持續促進國際間的交流，讓更多的人能認識台南市。