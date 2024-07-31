南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

▲ 桌球混雙分別奪下金銀銅的中國、北韓、南韓選手合照。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴黎奧運桌球混雙決賽30日登場，中國隊「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎最終擊敗黑馬北韓「神祕之師」李鄭息／金琴英，奪得中國桌球第一金。頒獎典禮時中國、北韓及拿下銅牌的南韓隊6名選手同台，南韓選手開心邀請自拍時，北韓選手的表情意外卻成為網友關注焦點。

根據韓媒《韓國經濟》，南韓桌球混雙組合林鐘勳／申裕斌30日在巴黎奧運擊敗香港隊摘銅，是南韓睽違12年拿下奧運桌球獎牌，決賽則由中國奪金，北韓奪銀，成為北韓本屆奧運首枚獎牌。

頒獎典禮上除了北韓和南韓國旗同時升起的畫面引起關注之外，三隊選手一起自拍的模樣更是一大亮點。奧運頒獎典禮禁止攜帶手機等所有個人物品，僅官方允許的媒體才可遠距離拍攝，今年則是使用贊助商三星提供的手機，首次讓頒獎台上的選手可以親自拍照。

當時林鐘勳接過主辦單位提供的手機後邀請眾人自拍，還在中國選手的要求下換位子拍了各種姿勢，申裕斌也露齒燦笑，場面看起來相當溫馨。不過照片中李鄭息似乎與前方的中國選手拉開一小段距離，臉上表情更是僵硬。

日媒《共同社》相關報導就引發網友討論，「北韓球員回國之後不會想逃亡嗎」、「好驚訝北韓球員同意和韓國球員合照，我擔心他們回國會被送集中營」、「好擔心他們回國會被肅清」。

林鐘勳事後受訪提到，頒獎時除了介紹銀牌得主時有恭喜北韓之外，沒有和北韓選手對話。北韓的金琴英在隨後的記者會上則首次開金口，被問及和南韓選手同台時是否有競爭心態時僅簡短回答，「完全沒有。」