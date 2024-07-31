北花鐵公路受阻！海空應援疏運　花蓮縣府籲民眾多利用

▲台北-花蓮國內航線航班時刻表。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

台北花蓮之間鐵、公路受阻 花蓮縣政府提醒民眾可多運用海運7/31至8/3澎湖輪、凱旋一號加開班次投入疏運及立榮航空7/31至8/4增開航班等疏措施。

颱風凱米帶來強風暴雨，使0403地震後從花蓮往返北部之北迴鐵路、蘇花公路再次因大量土石溢流受阻，花蓮縣政府積極爭取中央重啟花蓮往來北部藍色公路之人車運輸措施，交通部航港局啟動海運備援機制，7月31日至8月3日之疏運航班，透過航港局之官方LINE預約登記免費搭乘；立榮航空7月31日至8月4日增開台北花蓮航班協助疏運。

花蓮縣政府表示，0403地震後從花蓮往返北部之鐵、公路受創嚴重，近日又遭逢凱米颱風強風暴雨使大量土石崩落覆蓋蘇花路廊，造成花蓮往返北部之鐵公路中斷，目前鐵路與公路正在積極搶通中，實際搶通情況，請以台鐵及交通部官方最新公布資訊為主。

台鐵官網:

https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip

交通部官網:

https://www.motc.gov.tw/ch/app/news_list?lang=ch&folderName=ch&id=14

目前有需要往返花蓮的民眾，可多運用以下的替代交通資訊：

交通部航港局啟動海運備援機制，透過航港局之官方LINE預約登記免費搭乘；7月31日到8月3日澎湖輪、凱旋一號加開班次，有需要的鄉親請至交通部航港局登記。

交通部航港局官網

https://www.motcmpb.gov.tw/....../0062291c-495e-4d7b......

除了海運機制外，花蓮縣政府亦積極向民航局及航空公司爭取緊急輸運，立榮航空因應花蓮鐵路交通中斷，7月31日至8月4日加開班機協助疏運，有需要的民眾可至立榮航空官網訂票。

「立榮航空」官網

https://www.uniair.com.tw/rwd/index.aspx