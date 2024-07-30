星宇航空台中拓點「10／27直飛富國島」　國泰推香港第2人免費

▲星宇航空於10月27日正式開航台中-富國島航線。（圖／星宇航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

出國旅遊的民眾越來越多，星宇航空今（30日）指出，10月27日開航台中至富國島航線，每天1班往返，在台中國際機場將提供澳門、高松、峴港及富國島等4航點。國泰航空宣布，即起至8月29日，2位成人同行，可享台北或高雄出發至香港的經濟客艙優惠。

為慶祝台中-富國島航線開航，星宇航空與旅行社合作推出富國島團體行程，5天5夜最低價3萬5900元起，即日起至10月31日止，以玉山星宇航空聯名卡全額支付「星宇航空台中-富國島團體旅遊行程」，每張聯名卡可享現折500元優惠。

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星宇航空表示，為提供往來台北、富國島兩地的旅客更便利的服務，9月1日起台北-富國島航線將放大至A330neo機型執飛。日前與時尚雜誌Vogue推出的戀愛實境秀節目「換個地方戀愛吧」，將於8月13日在星宇航空官方IG亮相。

▲國泰航空推出「兩人同行玩香港！第二人票價免費」優惠活動。（圖／國泰航空提供）

國泰航空推出「2人同行玩香港！第二人票價免費」活動，由香港國際機場贊助，即起至8月29日止，凡於國泰航空官網輸入機票優惠編號「TWFLY2HKG」，選擇2位成人同行，並於2025年3月31日(含)前從台北或高雄出發，行程天數為2至7天，即可享有經濟客艙機票優惠。

國泰航空指出，此優惠票價先到先得，限量1萬6000筆訂位，售完為止。國泰航空也提醒，需支付2張機票的稅金及相關附加費，稅金及相關附加費或會隨時變更，實際金額以開立機票時系統顯示為準。

▲阿聯酋航空每日營運4班自杜拜前往開羅的航班。（圖／阿聯酋航空提供）

阿聯酋航空則表示，每日營運4班自杜拜前往開羅的航班，從台灣出發的旅客可搭乘每日1班的台北至杜拜航班，再自杜拜樞紐轉乘至開羅，3小時50分鐘的航程中，旅客可在空中品嚐異國美饌及免費飲品。相關資訊可至官網查詢。