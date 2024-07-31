利用颱風天連續竊盜機車零件　南警現場人贓俱獲

▲台南市警學甲分局，查獲在颱風天連續竊取他人機車零件的楊姓男子。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱凱米夾帶大量風雨，7月24日到26日影響全台，卻有竊嫌利用颱風假到學甲區某處機車回收場竊取機車零件變賣，因35歲楊姓竊嫌數次前往該處，遭警方於現場埋伏，於竊嫌犯案後追緝當場人贓並獲。

該回收場分別於7月23日及26日發現廠區遭竊向學甲分局警方報案，學甲分局警力雖忙於處理轄區防（救）災，仍組成專案小組積極偵辦，於27日掌握犯嫌身分及作案車輛，並於當日深夜10時許發現竊嫌進入轄區，研判會再次犯案，;p ;p 即派員至該回收場埋伏，果不其然，35歲楊嫌仍至該處偷取機車零件後逃逸，員警緊追其後，追緝至麻豆區當場緝獲楊嫌，並於機車腳踏板查獲遭竊之機車輪胎，並至其住處起獲其數次前往該回收場所竊取之機車零件，全案依竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。

學甲分局長廖水池表示，此次凱米颱風造成轄區多處積水及路樹傾倒，警力均投入於防救災，幸賴偵辦同仁仍能利用有限時間積極偵辦，迅速掌握犯嫌身分及其動向，一舉人贓並獲。另所查扣之贓物尚有部分未有報案紀錄，藉此呼籲有遭竊之民眾盡早至該分局指認及報案。