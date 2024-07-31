吳思瑤轟黃國昌「胡說八道」　揭白紙黑字簽協商：8月開臨時會

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨團盼能在8月中下旬召開立法院臨時會，處理人事權同意案，31日卻遭民眾黨團總召黃國昌批評毫無正當性，因為7月16日民眾黨團要求延會，但當初大力反對、高聲反對的，正是民進黨，急著放假出國，因此民眾黨拒絕隨民進黨起舞。民進黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌胡說八道，休會沒幾天就急著放砲開火，「朝野協商同意，白紙黑字上也有黃國昌，立法院是按表操課，哪是民進黨急放假？」

吳思瑤說，516的協商，朝野同意「延會至716，八月召開臨時會處理人事同意權」，白紙黑字上也有黃國昌，立法院是按表操課，哪是民進黨急放假？

吳思瑤表示，當時民眾黨立委黃珊珊還提到，要延會到8月可能很多立委無法安排國會外交，所以人事同意權案可以用臨時會處理；國民黨團總召傅崐萁則說，建議延會到7月16日，至於人事同意權案可以臨時會處理。

吳思瑤指出，法定期限內行使人事同意權是立院職責，這不是「隨民進黨起舞」，而是立委的責任。當一天和尚敲一天鐘，雖然民眾黨8席，動輒把「神隱」、「不舉」當常態，但立委沒有那麼大，不能「選擇性」履行責任，若因立院無法如期行使同意權，造成政府機關空轉，這才是「毫無正當性」。

吳思瑤強調，NCC人事案4月送立院，考試委員名單5月也送審，但審查程序皆無法進行，NCC人事案更被藍白聯手阻擋了8次，做為立法院長的韓國瑜身絕對責無旁貸，應維持立院正常運作，履行法定義務。