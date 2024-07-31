稱京華城案「圖利但哪不合法」　柯文哲批斷章取義：幾個月查到什麼？

記者袁茵／台北報導

身陷「三大案」（北士科、京華城、台智光）的民眾黨主席柯文哲30日談及京華城案時，脫口說出「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」震驚各界。柯文哲31日回應，講話要看前後文，不要斷章取義只說一段，「每天影射、含沙射影，幾個月了查到什麼東西？」

▲民眾黨主席柯文哲時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲31日下午3時臨時在台玻大樓召開時事回應記者會，針對昨談京華城案時稱「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」等失言，引發藍綠痛批法盲等，柯文哲表示，第一點，講話要看前後文，不要斷章取義只講一段，「今天最重要的是公務員有無依法行政，替老百姓辦事，就這樣而已啊！每天講人家圖利幹什麼，就覺得很奇怪。」

柯文哲提及，自己之所以覺得生氣，是因為認為整個媒體從今年3、4月開始，以前說他是「中共同路人」，現在每天說「柯文哲要被抓去關」，但講了好幾個月，到底查到什麼東西，「我一開始就講了，把所有東西上網公開，包括會議紀錄、調查報告，然後哪個地方有問題就條列出來，我逐一回答。」

柯文哲批評，「每天影射、含沙射影，搞幾個月了，查到什麼東西？」政治不應當是這樣，是就是、不是就不是，怎麼每天在搞什麼東西，「我實在是⋯對這段時間的媒體作法，感到非常不滿意。」

▲民眾黨主席柯文哲30日接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

柯文哲30日中午接受主持人黃光芹的《中午來開匯》訪問，談及京華城案被外界拿來跟楊文科案比較，柯文哲認為，這兩案不一樣，楊文科案是別人要他成立委員會判定要不要停工，結果楊沒有，還有更慘的是工務處長拿錢，這個就很難解釋了，且工務處長還說是楊文科指示，「這一下來就會很難」。

柯文哲提及，而京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「如果說有問題，那你打算抓誰？至少50個人，（難道）意思是說這50人全部被收買？」

柯文哲認為，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」。

面對柯文哲稱京華城案「圖利」、「但哪個地方不合法」等言論，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。