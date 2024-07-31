　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

稱京華城案「圖利但哪不合法」　柯文哲批斷章取義：幾個月查到什麼？

記者袁茵／台北報導

身陷「三大案」（北士科、京華城、台智光）的民眾黨主席柯文哲30日談及京華城案時，脫口說出「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」震驚各界。柯文哲31日回應，講話要看前後文，不要斷章取義只說一段，「每天影射、含沙射影，幾個月了查到什麼東西？」

▲▼柯文哲 時事回應 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲31日下午3時臨時在台玻大樓召開時事回應記者會，針對昨談京華城案時稱「對啦圖利，（但）哪個地方不合法？」等失言，引發藍綠痛批法盲等，柯文哲表示，第一點，講話要看前後文，不要斷章取義只講一段，「今天最重要的是公務員有無依法行政，替老百姓辦事，就這樣而已啊！每天講人家圖利幹什麼，就覺得很奇怪。」

柯文哲提及，自己之所以覺得生氣，是因為認為整個媒體從今年3、4月開始，以前說他是「中共同路人」，現在每天說「柯文哲要被抓去關」，但講了好幾個月，到底查到什麼東西，「我一開始就講了，把所有東西上網公開，包括會議紀錄、調查報告，然後哪個地方有問題就條列出來，我逐一回答。」

柯文哲批評，「每天影射、含沙射影，搞幾個月了，查到什麼東西？」政治不應當是這樣，是就是、不是就不是，怎麼每天在搞什麼東西，「我實在是⋯對這段時間的媒體作法，感到非常不滿意。」

▲▼民眾黨主席柯文哲接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

▲民眾黨主席柯文哲30日接受「中午來開匯」網路節目訪問。（圖／「中午來開匯」提供）

柯文哲30日中午接受主持人黃光芹的《中午來開匯》訪問，談及京華城案被外界拿來跟楊文科案比較，柯文哲認為，這兩案不一樣，楊文科案是別人要他成立委員會判定要不要停工，結果楊沒有，還有更慘的是工務處長拿錢，這個就很難解釋了，且工務處長還說是楊文科指示，「這一下來就會很難」。

柯文哲提及，而京華城案是經過都市計畫委員會、都市設計審議委員會、3個專案小組，再加上都發局官員，全部都有會議紀錄，「如果說有問題，那你打算抓誰？至少50個人，（難道）意思是說這50人全部被收買？」

柯文哲認為，京華城案跟楊文科案不一樣，到現在為止，也沒有人查到金流，或是反咬是誰指示，且都發局官員到局長，每個人都敢跟議員對答說合法、依法行政，京華城如果要辦的話，「第一個題目，你們告訴我哪個地方不合法？他說圖利，我說對啦圖利，哪個地方不合法？講不出來」。

面對柯文哲稱京華城案「圖利」、「但哪個地方不合法」等言論，民眾黨發言人吳怡萱補充道，柯文哲的意思是想表達「在合法範圍內，協助台北市政順利推動，如同計利當計天下利，為的就是讓市民得利」。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／雨區擴大！　16縣市大雨特報
快訊／史上第一次！　高雄15名調查官被搜索偵辦
快訊／大雷雨狂炸北北桃！　警戒區出爐
快訊／騎士闖平交道被撞！　肢體四散慘死
JK羅琳發文狙擊「台灣拳后」　醫師不忍提1關鍵：她該道歉
林內坪頂村「大面積崩落」！畫面曝光　民宅一大半消失
三媽臭臭鍋「醬包擠出蟑螂」！　總部：全台分店下架回收
快訊／墾丁小灣沙灘溺水！救生員衝下海救人　男送醫不治
林昀儒「國外封號」超兇猛！　她聽轉播驚呆：還是小林同學可愛
獨／凱米狂襲竟帶隊餐敘！分局長比讚被罵爆　桃市警局怒重懲
排隊買午餐！他驚見「一排生死交界」　全場怒噴：抓交替

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德要新中常委擦亮民進黨招牌　「堅持理想才能吸引各方好漢加入」

盧秀燕角逐黨主席大位？　國民黨發言人：歡迎夥伴團結承擔

蕭美琴親自登門訪吳怡農　深談緊急災害應變、民防國防安全議題

賴清德下令黨公職助凱米受災戶申請補助　要政院「化被動為主動」

「公衛文」貪466元判2年　柯文哲：綠新標準？以後全比照辦理

賴清德被湯智鈞「這段話」感動　為奧運加油：讓人驕傲的台灣囡仔

吳思瑤轟黃國昌「胡說八道」　揭白紙黑字簽協商：8月開臨時會

京華城小組將邀彭振聲　柯文哲：誠實講就好「知道什麼就說什麼」

稱京華城案「圖利但哪不合法」　柯文哲批斷章取義：幾個月查到什麼？

悠遊付「嗶乘車」遊北部　8月桃捷、新北輕軌開通！9月還能買月票

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

賴清德要新中常委擦亮民進黨招牌　「堅持理想才能吸引各方好漢加入」

盧秀燕角逐黨主席大位？　國民黨發言人：歡迎夥伴團結承擔

蕭美琴親自登門訪吳怡農　深談緊急災害應變、民防國防安全議題

賴清德下令黨公職助凱米受災戶申請補助　要政院「化被動為主動」

「公衛文」貪466元判2年　柯文哲：綠新標準？以後全比照辦理

賴清德被湯智鈞「這段話」感動　為奧運加油：讓人驕傲的台灣囡仔

吳思瑤轟黃國昌「胡說八道」　揭白紙黑字簽協商：8月開臨時會

京華城小組將邀彭振聲　柯文哲：誠實講就好「知道什麼就說什麼」

稱京華城案「圖利但哪不合法」　柯文哲批斷章取義：幾個月查到什麼？

悠遊付「嗶乘車」遊北部　8月桃捷、新北輕軌開通！9月還能買月票

100%達陣！慈大後中醫學系國考再創佳績　47名報考全通過

賴清德要新中常委擦亮民進黨招牌　「堅持理想才能吸引各方好漢加入」

甩開禁藥陰霾？　中國游泳名將「孫楊」承諾今年重回賽場

哈瑪斯誓言「不讓他白白死去」！哈尼雅遭暗殺亡　各界反應一次看

方文琳認當年深愛王傑！「想當他女兒後母」吐心聲：退演藝圈也行

三媽臭臭鍋「醬包擠出小強」！衛生局衝工廠稽查　現場畫面曝光

一家五口回台度假！36歲男墾丁戲水溺斃　美籍妻目睹奪命瞬間

快訊／新莊雨勢不斷　樂天、富邦確定延賽

台灣缺電？郭智輝再反駁　力拚1年內減少跳電頻率

Oris限量錶呈現大堡礁夢幻藍　西瓜紅與綠變潛水錶主色好活潑

公車槓違停！他巧錄「黑衣妹」 網友全歪樓：重看好幾遍XD

政治熱門新聞

未來5年政府財政入不敷出　普發6000現金遭批買票

郭台銘拚大選遭坑殺　1.8億打水漂

昨「腳滑」碧潭落水　民眾黨發言人回應了

疑不滿遭解雇！沈伯洋辦公室助理驚傳服藥抗議

高雄「美女發言人」周璟瑜閃辭

柯談京華城案：圖利但哪不合法？

沈伯洋辦公室助理送醫畫面曝光　「男同仁常規用藥後不舒服」

批國民黨缺席IPAC還不敢表態　黃暐瀚4問：怎麼可能重返執政？

大巨蛋拚8月通過消安　10月辦國慶晚會

台南市長初選落馬會退黨參選？　陳亭妃3次強調：我永遠都是民進黨

企業聞人捐「千萬慰撫金」給陸船死者家屬　身分曝光

高虹安剩認罪、繳回一條路？　黃暐瀚揭4前例：否則七年以上刑度

若2026新北沒黨團　昌：會負荊請罪

租屋補貼簡化程序卻被「假住戶」詐、溢領　破億金額還未追回

更多熱門

相關新聞

黃國昌轟綠急放假「沒正當性開臨時會」　吳思瑤揭真相：胡說八道

黃國昌轟綠急放假「沒正當性開臨時會」　吳思瑤揭真相：胡說八道

民進黨團盼能在8月中下旬召開立法院臨時會，處理人事權同意案，31日卻遭民眾黨團總召黃國昌批評毫無正當性，因為7月16日民眾黨團要求延會，但當初大力反對、高聲反對的，正是民進黨，急著放假出國，因此民眾黨拒絕隨民進黨起舞。民進黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌胡說八道，休會沒幾天就急著放砲開火。

議會將邀彭振聲　柯：誠實講就好

議會將邀彭振聲　柯：誠實講就好

「蔣師」轉職「賴打」送禮給賴清德？　王世堅哈哈笑：我不抽菸

「蔣師」轉職「賴打」送禮給賴清德？　王世堅哈哈笑：我不抽菸

柯文哲認圖利京華城但不違法　她酸：新政黨成「腥」政治文化

柯文哲認圖利京華城但不違法　她酸：新政黨成「腥」政治文化

NCC委員卸任表建言　黃國昌：戳破民進黨政府的「國王新衣」

NCC委員卸任表建言　黃國昌：戳破民進黨政府的「國王新衣」

關鍵字：

民眾黨柯文哲京華城

讀者迴響

熱門新聞

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

台北超商寶可夢機台大撤場

吳宗憲小女兒脫了！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面