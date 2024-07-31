「蔣師」轉職「賴打」送禮給賴清德？　王世堅哈哈笑：我不抽菸

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（31日）召開中執會，新任中常委、中執委也一一到場，而綠委王世堅向來「厚禮數」，擔任議員、立委期間都曾送禮給質詢對象，成為媒體焦點。至於中常會上是否維持一貫送禮風格，王世堅澄清是誤傳，這是自己黨內開會不是質詢，只是來建言。也有媒體追問，是否從監督市長蔣萬安的「蔣師」轉行當「賴打（打火機）」？王世堅則哈哈笑並表示，自己不抽菸所以我沒有賴打。

傳出中常會上將送禮物給賴清德？王世堅澄清，誤傳啦！這是自己黨內開會不是質詢，只是來建言，過去擔任民代質詢市長，要把當天質詢重點一針見血呈現才送禮物。

王世堅說明，到立法院質詢兩位行政院長時也有送禮物，這是要表達質詢的主題、希望被質詢者能夠達成什麼目標，才送行政院長禮物，但這是黨內會議，未來每個禮拜三都有，兩年一百多次會議，今天只是第一次，要跟主席共同切磋一百課，今天只是第一課，好的開始。

也有媒體追問，是否不當「柯學家」「蔣師」改當「賴打」？王世堅則哈哈大笑，並表示他不會，「我不抽菸所以我沒有賴打哈哈哈！」

至於媒體人周玉蔻質疑，王世堅曾經護航近日涉貪遭判刑的新竹市長高虹安，並怒嗆是民進黨之恥。對此，王世堅則臉色一變並批評，莫名其妙，自己不評論，他表裡如一、前後一致，「可以檢視我所有言行，不對沒格調的新聞工作者寫的內容作評論，看就知道沒有格調。」

