「公衛文」貪466元判2年　柯文哲：綠新標準？以後全比照辦理

記者袁茵／台北報導

前新竹市長高虹安涉嫌擔任立委期間詐領助理費，一審被依貪汙罪判7年4月；前助理「公衛文」王郁文被認定涉嫌貪污466元判刑2年，獲宣告緩刑5年，王表示檢察官曾當面稱「上面指示一定要起訴高虹安」，結果16分鐘錄影卻消失。對此，民眾黨主席柯文哲31日痛批，自己不敢說466元不用判刑，但這是否為民進黨新標準？那以後就全比照辦理。

▲柯文哲時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲今天下午3時臨時在台玻大樓召開記者會，針對王郁文因涉嫌貪污466元被判刑一事，柯文哲回應，王郁文都敢在法庭公開指責檢察官講「上面交代一定要起訴高虹安」，然後16分鐘錄音不見，而民眾黨立委黃國昌在立院也直接質詢，司法院則坦承有瑕疵，結果檢察官當天在法庭上卻不敢講任何一句話，「為什麼這個人現在升官？」

柯文哲提及，「全國老百姓都在看，以後去法庭可以錄音帶突然空白一段，可以這樣幹？是不是？」今天司法院有無出面說明，為什麽16分鐘錄影不見了？而且被告還直接指責檢察官說「上面交代要起訴高虹安」。

此外，柯文哲也批評，自己不敢說貪污466元就不用判刑，「很好！那以後大家都通通比照辦理！466元，是這樣嗎？這是民進黨新的標準是不是？很好，那以後就全部比照辦理。」