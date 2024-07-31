拒隨綠起舞！黃國昌：民進黨沒正當性開臨時會　716提延會卻急放假

▲民眾黨立委黃國昌、張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

第11屆立法院第1會期16日落幕，立法院預計在8月16日召開臨時會，民進黨團主張人事同意權，包括國家通訊傳播委員會（NCC）委員與考試院人事案，但國民黨團意見則分歧。民眾黨團31日上午召開黨團內部會議，黨團總召黃國昌表示，民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。

民眾黨團31日上午召開黨團內部會議，隨後黨團總召黃國昌、立委陳昭姿、立委張啓楷出面召開記者會受訪。針對臨時會態度，黃國昌回應，今早民眾黨團針對臨時會一事召開黨團會議，黨團成員充分交換意見後，認為民進黨沒有正當性要求召開臨時會，民眾黨拒絕隨民進黨起舞。

黃國昌提及，之所以批評民進黨根本沒要求召開臨時會正當性，是因為7月16日民眾黨團同樣在此間辦公室召開記者會時，公開要求716延會，也清楚地講說「事情沒做完，憑什麼放假？」並要求延會做人事同意權實質審查。

黃國昌批評，但當初大力反對、高聲反對的，不正是民進黨嗎？民進黨當初反對716延會繼續審查人事同意權，急著放假出國，「現在你們有什麼正當性，要求其他所有立委配合民進黨在喜歡的時間點，隨之起舞跟打轉？」所以民眾黨團在早上會議當中，黨團成員一致共識跟決議，民進黨沒要求召開臨時會正當性，不會隨之起舞。