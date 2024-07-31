京華城小組將邀彭振聲　柯文哲：誠實講就好「知道什麼就說什麼」

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲昨談及京華城案時，脫口「對啦圖利，哪個地方不合法」引發熱議，而台北市議會議程規劃，「京華城容積違失案專案調查小組」預計8月20日訪談讓京華城取得容積獎勵的關鍵人物、前台北市副市長彭振聲。對此，柯文哲31日回應，彭振聲知道什麼就講什麼，「誠實講就好了嘛！」

▲柯文哲時事回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲今天下午3點臨時在台玻大樓召開時事回應記者會，針對台北市議會京華城專案小組將於8月20日訪談彭振聲，柯文哲表示，「他就去議會，知道什麼就講什麼，誠實講就好了嘛！」

柯文哲提及，「我相信每個公務員，不敢說每一個，但絕大多數公務員絕對依法行政。」公務員不會故意去犯什麼法，「所以每天講人家圖利幹什麼？我都覺得奇怪！」經過都市計畫委員會、都市設計規劃委員會、3個專案小組，以及都發局這麼多官員，「你們到底是懷疑哪一個人？」

根據台北市議會議程規劃，「京華城容積違失案專案調查小組」預計8月20日訪談前台北市副市長彭振聲。事實上，過去調查小組也曾多次邀請彭振聲出席說明，京華城案另名關鍵人物、前都發局長黃景茂已出席過調查小組會議，但彭至今仍未現身。

據了解，這次也是由調查小組召集人、國民黨台北市議員游淑慧與彭振聲聯繫，確認彭的出席意願後，才向議會敲定開會時間。