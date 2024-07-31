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享受七夕浪漫夜！「海之聲」星光音樂會　8／10七星潭登場

▲花蓮星光音樂會獲得民眾喜愛，今年擴大於北中南區舉辦共3場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮星光音樂會獲得民眾喜愛，今年擴大於北中南區舉辦共3場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「花蓮星光音樂會」獲得民眾喜愛，花蓮縣政府今年擴大於北中南區舉辦共3場，繼6月29日在富里舉辦第一場【山之韻】廣受好評之後，將於8月10日七夕情人節在七星潭賞星廣場海灘舉辦第二場【海之聲】，由R&B小王子盧學叡等5組嘉賓帶來動人旋律，以及多項戀愛、疊石及手作活動，搭配專業講師導覽星空，還有星光市集提供特色美食攤位，歡迎大家一同來感受太平洋左岸星光的浪漫美好。

縣長徐榛蔚表示，每年花蓮星光音樂會都特別選在七夕情人節的舉辦，傳說在七星潭疊起七顆石頭願望就能實現，邀請戀人們到七星潭疊石放閃，讓愛情更長久，也歡迎全家大小一同在美麗星空下欣賞樂曲，享受最純淨的海風吹拂，聆聽天文老師星空導覽，感受滿天星辰的浪漫七夕夜氛圍。此次的音樂會也展現花蓮推動永續觀光的理念，展出利用海玻璃製成的「海之星」海廢藝術，並且設有海玻璃手作藝術體驗，以寓教於樂的方式推展永續意識。

▲花蓮星光音樂會獲得民眾喜愛，今年擴大於北中南區舉辦共3場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼七夕情人節在七星潭賞星廣場海灘舉辦第二場【海之聲】，R&B小王子盧學叡等5組嘉賓帶來動人旋律以及多項戀愛、疊石及手作活動。

從下午5點開始將有星光市集及3項七夕疊石及手作活動陸續展開，第1項活動為「疊加的愛」，開始凡是在疊石活動區將石頭堆疊七顆以上或排列成特殊造型，拍照上傳並Hashtag＃花蓮星光音樂會及＃七星潭疊石，除了象徵愛情長長久久，更可領取限量200份的「七七乳加巧克力花束」；第2項活動「FB按讚甜入你心」則在「花蓮星光音樂會」FB粉絲團按讚及追蹤，並於當日粉絲團活動文章按讚及上傳活動照片，即贈「七夕限定糖霜餅乾」限量200份。

第3項活動「飄洋過海遇見你」手作海玻璃藝術相框，於17:30、18:10、18:50共舉辦3梯次，由長年推展環保海廢DIY的「星空x藝素村」帶領大家為海廢玻璃賦予新生命，每梯次20個名額，每人299元，預計於8月6日開放線上報名。

當日也邀請到來自東海岸的二位疊石藝術家陳冠助及金銀盛，於活動現場展示疊石聯合創作，作品將以七夕及牛郎星、織女星為主題疊石製作鵲橋，活動期間將講解其創作靈感和經驗分享，並帶領現場民眾一起體驗疊石的樂趣。

▲花蓮星光音樂會獲得民眾喜愛，今年擴大於北中南區舉辦共3場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

星光市集從5點開始，提供活動限定星空甜點、美食及商品，有馬告星空巧克力、星空塔、銀河系列飲品、kira-kira星星項鍊、星空野餐墊及馬克杯等，星光市集也蒐羅花蓮在地美食、甜點、文創商品及愛心公益商品，讓大家享受音樂及星空的同時，多元的餐食讓味蕾也能獲得滿足。

接著音樂會從6點30分展開，邀請5組知名歌手及多組樂團Live演唱，包含R&B小王子「盧學叡」、太魯閣族原住民歌手「沈駿」、結合斯卡(Ska)曲風及日本庶民流行的卡拉OK文化的「Skaraoke樂團」、「拉阿魯哇族」原住民歌手「宋楚琳」，以及阿卡貝拉「尷尬美聲樂團」等，並由花蓮縣天文協會理事長陳冠榮導覽星空，深入瞭解花蓮的美麗夏夜星空。

另外活動也從下午4點開始到晚上9點10分提供兩條接駁路線，路線一為花蓮轉運站往返會場，約每30分鐘發一班車，使用電子票證(悠遊卡、一卡通及愛金卡)免費搭乘，使用現金搭乘單趟25元；路線二為花蓮防災教育館往返會場，民眾可於館外停車後，搭乘免費接駁車至會場。

更多活動詳情請見「流星花蓮」網站（https://www.meteor-hualien.tw/about-5）。

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