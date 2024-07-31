　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度南部土石流「增至151死」！橋斷屋垮慘況曝　仍有187人失蹤

▲▼ 印度南部喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）土石流增至151死。（圖／路透）

▲ 救難人員穿過臨時橋梁挺進災區。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度南部喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）30日因豪雨引發土石流，沖垮橋梁及數百間房屋，截至31日死亡人數已飆升至151人，還有187人失蹤，搜救行動仍在進行中。

綜合《路透》及CNN報導，喀拉拉邦因雨季降下暴雨，東北部瓦亞納德縣30日凌晨至少發生2次土石流，沖毀茶園、豆蔻園和小型定居點，成為該邦2018年的致命洪患以來最嚴重災難。

喀拉拉邦首席部長發言人說明，土石流至少造成151人死亡，其中許多人是被淹死，另有187人失蹤。當地官員指出，災區登記在冊的400間房屋中有近350間被毀。

軍方稱已救出1000人，並在連接災區與最近的喬拉爾馬拉鎮（Chooralmala）主要橋梁被毀後，開始建造替代橋梁。

▲▼ 印度南部喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）土石流增至151死。（圖／路透）

▲▼ 土地被橘紅色土石覆蓋。（圖／路透）

▲▼ 印度南部喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）土石流增至151死。（圖／路透）

該邦法律與秩序官員庫瑪爾（M R Ajith Kumar）說明，土石流發生在山頂，影響到人們居住的低海拔山谷，目前搜救重點是搜索整片上坡，尋找受困人員，並盡可能尋獲更多遺體。但因持續大雨、電力不足、橋梁被毀、道路因倒樹堵塞等因素，增加救援難度。

總理莫迪聲明表示，對土石流災害感到痛心，並宣布向罹難者親屬支付20萬盧比（約新台幣7.8萬）賠償，傷者則提供5萬盧比（約新台幣2萬）。

▲印度南部發生山崩，仍在持續救援。（圖／路透）

▲▼ 持續降雨及交通中斷增加救援難度。（圖／路透）

▲印度南部發生山崩，仍在持續救援。（圖／路透）

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
快訊／國家警報響！　大雷雨轟4縣市
林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網讚：超暖！真相大逆轉
北部「C姓老師」偷拍女學生數十部！　家長怒火爆了
快訊／15縣市大雨特報！　下到晚上
不爽被分手！高雄男師持槍、電擊棒攻擊同事　終身不得任教
南韓選手頒獎台邀自拍！　北韓選手「臉超僵」
快訊／高雄「美女發言人」周璟瑜閃辭！
快訊／女助理服藥抗議？　沈伯洋辦公室回應了
快訊／沈伯洋辦公室助理驚傳服藥抗議！　緊急送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度南部土石流「增至151死」！橋斷屋垮慘況曝　仍有187人失蹤

戰機護衛　俄戰略轟炸機「日本海上空」飛行逾10小時

男看護虐殺94歲嬤！「保鮮膜裹臉」窒息死　家屬火化後才知

韓國貪心婦掃光愛心傘連傘架都A走　鄰居怒轟婦人還露出「惡魔般微笑」

「鯊魚咬斷腿」驚悚瞬間！他死命狂游仍被追上　下秒消失海平面

女在「垃圾郵件」看到中獎信以為被詐騙　一查真的中680萬元

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

車上有其他乘客　26歲女夜間搭臥鋪巴士被司機「毯子塞嘴性侵」

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

王齊麟奧運賽前突求婚！　同框女友閃瞎：妳願意嗎

Melody公開「給女兒的信」：適時放手　曝教育觀「從不跟孩子抱怨付出多少」！

被對手踩腳竟變誤判讀秒！　拳擊甜心黃筱雯無緣8強落淚

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

Jasper搭肩陳小春：他是我兄弟　父子被應采兒親「全都往後閃XD」

印度南部土石流「增至151死」！橋斷屋垮慘況曝　仍有187人失蹤

戰機護衛　俄戰略轟炸機「日本海上空」飛行逾10小時

男看護虐殺94歲嬤！「保鮮膜裹臉」窒息死　家屬火化後才知

韓國貪心婦掃光愛心傘連傘架都A走　鄰居怒轟婦人還露出「惡魔般微笑」

「鯊魚咬斷腿」驚悚瞬間！他死命狂游仍被追上　下秒消失海平面

女在「垃圾郵件」看到中獎信以為被詐騙　一查真的中680萬元

委內瑞拉大選爭議延燒　美國、巴西籲公布計票數據

泰國賭王被判52年！在獄中遭「暗殺未遂」　獄友拿1m鐵棍攻擊

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手「臉超僵」！頒獎上演難得1幕

車上有其他乘客　26歲女夜間搭臥鋪巴士被司機「毯子塞嘴性侵」

領航猿續約第六人伯朗、暖男葛拉漢　兩人季後賽關鍵表現獲肯定

快訊／132萬股民嗨翻！00878配0.55元創新高　年化配息率逾9%

「為何總是發生在我身上」　高芙激烈爭執沮喪落淚

「蔣師」轉職「賴打」送禮給賴清德？　王世堅哈哈笑：我不抽菸

排隊買午餐！他驚見「一排生死交界」　全場怒噴：抓交替

盼偏鄉醫療零時差！　中部7醫療院所團隊提供區域聯防通報

兩岸微短劇市場衝2200億！為青年導演創「海融獎」　作品登6平台

快訊／國家警報響！大雷雨狂轟4縣市　1地暴雨告警

金門漁船案落幕　朱立倫喊話賴清德：連美國智庫都建議兩岸對話

花蓮某部落雜貨店老闆涉性騷！遭控拿尺戳胸　受害女生達20多人

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

國際熱門新聞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

奧運田徑美女怨「選手村沒窗簾」　限制級畫面隨時上演

即／00：47日本東京都規模4.7地震

台最強高中生紐約街頭飆超跑　警掏槍攔車

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

動物園男餵食剛出生寶寶　被河馬媽咬死

威廉打電話狠甩凱特　她穿護士裝求復合

即／哈瑪斯政治領袖「遭暗殺身亡」

南韓選手燦笑邀自拍　北韓選手臉超僵硬

英跳水王子奧運奪銀　採訪中被兒丟果汁杯

即／委內瑞拉宣布斷交秘魯

班機剛起飛就緊急降落　竟是夫妻吵架惹禍

法選手泳褲太緊！下面鼓一大包粉絲快瘋了

更多熱門

相關新聞

民宅黃狗遭虐打哀號　現況曝光

民宅黃狗遭虐打哀號　現況曝光

台北市中山區發生虐狗事件，有民眾拍下對面鄰居拿棍棒虐打小黃狗「阿仔」，並用毛巾勒頸的畫面，狗狗發生陣陣哀號聲。有議員致電給台北市動保處長陳英豪，但救援隊因5樓上不去無法救援，晚間由台北市議員柳采葳找警察、動保處一同前往。阿仔獲救後送至動物醫院檢查，整體健康狀況良好、行為及活動力皆正常。

車上有其他乘客　女搭臥鋪巴士被司機性侵

車上有其他乘客　女搭臥鋪巴士被司機性侵

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

刺殺前女友竟殺錯人！　恐怖情人捅死24歲女室友

天災重創　花蓮縣府將發「3000元振興券」救觀光

天災重創　花蓮縣府將發「3000元振興券」救觀光

小牛趴在路中間　他抱著護送回家

小牛趴在路中間　他抱著護送回家

關鍵字：

喀拉拉邦土石流印度災害救援

讀者迴響

熱門新聞

北車「2捷運入口」淪活春宮戰場！　街友揭洩欲秘密基地

鬼門快開了「5姓氏」當心！　陰帝普渡三公發出警告

夏克立「在床上激情撕裂」私約女移工！性暗示對話曝

即／台南「碰一聲」接著地震　在地人嚇傻

即／民眾黨發言人林子宇碧潭落水

JK羅琳發文狙擊「中華隊奧運國手」

直擊Hebe、短髮女私約外出！

中國球王「奪冠球拍」被攝影師踩斷…當場惱羞

31歲男「65cm活鰻塞肛門」！洞口還挖出檸檬

即／創意私房今結案！全台搜捕116人工程師最多

台北超商寶可夢機台大撤場

月收入剩1500 法拉利姐老家將被拆痛哭

吳宗憲小女兒脫了！

即／5縣市大雨特報　最新警戒區域曝

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

更多

最夯影音

更多

蹦闆認「身上名牌裝是假貨」　道歉解釋是「老婆買的禮物」

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

阿伯電影前5分鐘買飲料！　不滿要等30分鐘罵哭店員

北斗惡火3亡！雙拼透天隔32間房　建設處將開罰：屋主未提出申請

打開垃圾桶竟有浣熊！　桶太高爬不出去超無助

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面