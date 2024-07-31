印度南部土石流「增至151死」！橋斷屋垮慘況曝　仍有187人失蹤

▲ 救難人員穿過臨時橋梁挺進災區。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度南部喀拉拉邦瓦亞納德縣（Wayanad）30日因豪雨引發土石流，沖垮橋梁及數百間房屋，截至31日死亡人數已飆升至151人，還有187人失蹤，搜救行動仍在進行中。

綜合《路透》及CNN報導，喀拉拉邦因雨季降下暴雨，東北部瓦亞納德縣30日凌晨至少發生2次土石流，沖毀茶園、豆蔻園和小型定居點，成為該邦2018年的致命洪患以來最嚴重災難。

喀拉拉邦首席部長發言人說明，土石流至少造成151人死亡，其中許多人是被淹死，另有187人失蹤。當地官員指出，災區登記在冊的400間房屋中有近350間被毀。

軍方稱已救出1000人，並在連接災區與最近的喬拉爾馬拉鎮（Chooralmala）主要橋梁被毀後，開始建造替代橋梁。

▲▼ 土地被橘紅色土石覆蓋。（圖／路透）

該邦法律與秩序官員庫瑪爾（M R Ajith Kumar）說明，土石流發生在山頂，影響到人們居住的低海拔山谷，目前搜救重點是搜索整片上坡，尋找受困人員，並盡可能尋獲更多遺體。但因持續大雨、電力不足、橋梁被毀、道路因倒樹堵塞等因素，增加救援難度。

總理莫迪聲明表示，對土石流災害感到痛心，並宣布向罹難者親屬支付20萬盧比（約新台幣7.8萬）賠償，傷者則提供5萬盧比（約新台幣2萬）。

▲▼ 持續降雨及交通中斷增加救援難度。（圖／路透）