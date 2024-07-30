強震、颱風重創！花蓮縣府追加10億元發「3000元振興券」救觀光

▲花蓮東大門夜市。（圖／資料照片）



文／中央社

強震、颱風重創花蓮，聯外道路中斷，暑假觀光慘淡，花蓮縣府提案發放縣民每人面額新台幣3000元「促進經濟振興券」，今天獲縣議會支持，最快將於9月中旬發放。

花蓮縣府觀光處提案發放「促進經濟振興券」，新台幣10億元預算追加案，今天上午縣議會無異議二讀通過，按大會議程，將於下午進行二、三讀會。

觀光處長張志翔會後接受媒體聯訪指出，0403地震、土石流造成花蓮經濟產業嚴重影響，規劃發放3000元振興券促進內需，待議會三讀通過後，將委請中央印製廠印製，作業程序約35至40天。

張志翔說，振興券等同現金，1份共9張，面額為4張500元、5張200元，領券資格為今年4月3日前設籍花蓮縣，預計9月下旬至10月中發放，必須於今年底使用完畢。

接連天災衝擊花蓮觀光產業，張志翔說，7月19日每週五、六發放「市場加倍券」，現金100元可兌換面額200元加倍券，提振公、民有零售市場買氣，民眾參與踴躍，這次也追加1000萬元經費延續發放，獲議會支持。

張志翔表示，以2018年0206花蓮地震，當時沒有聯外交通中斷問題，觀光市場經半年才恢復，這次強震後災情不斷拉長，推估今天4月以後到年底，花蓮觀光產業損失至少150億元，非常辛苦。

張志翔坦言，花蓮觀光客仍以北部為主，航空班次有限、船運僅這段時間疏運用，現階段單靠南部觀光客支撐效果有限，仍要等到鐵公路恢復後，觀光才可能有稍有起色。